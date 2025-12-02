番茄炒蛋食譜｜名廚Ricky 7秘訣選用車厘茄？炒蛋加1物滑過梳乎厘

番茄炒蛋食譜｜講到家家戶戶都會做的家常菜，番茄炒蛋絕對穩坐前三名。這道菜看似簡單，卻充滿了「技術陷阱」，名廚Ricky（張錦祥）在他的YouTube頻道分享了一套零失敗的食譜，教大家打破傳統做法，只要掌握以下步驟，就能煮出如「梳乎厘」般蓬鬆嫩滑、醬汁濃郁的番茄炒蛋！



Ricky食譜，「梳乎厘」般蓬鬆嫩滑、醬汁濃郁的番茄炒蛋（Ricky講煮講食@YouTube）

番茄炒蛋雖然看似簡單，但往往做起來有各種各樣的問題如：番茄沒味道、醬汁太水、雞蛋炒得太老等，還有困擾無數新手的千古難題：「究竟是先炒蛋，還是先炒番茄？」Ricky今次示範的食譜，材料很少，做法特別簡單，憑著他的秘訣，便可以輕輕鬆鬆做出一道好吃得上天的番茄炒蛋。番茄營養｜控糖減脂抑制癌細胞 醫揭日吃1料理勁瘦10kg點食最好

番茄炒蛋食譜｜7貼士嫩滑濃郁 口感無敵

1. 番茄用車厘茄

Ricky提醒，其實先炒蛋還是先炒番茄都不重要，最重要的是番茄。不要選外表很漂亮，內裡卻沒味道的番茄。最好用車厘茄，小小一個番茄味道濃郁，若想要番茄味道更濃郁一點可加上平常煮意大利麵時的番茄醬，要想復刻兒時味道可再加30克左右的茄汁。番茄的數量看個人口味，下多下少都沒問題無硬性規定。番茄菜式｜網友分享13款番茄料理不只炒蛋！最多人推薦加1物煮湯

2. 橫切番茄更易出汁

先去掉車厘茄的頭尾，接著橫向切開，番茄內部的分層與薄膜會完全裸露，打破鎖住果汁的結構，烹煮時會迅速爆汁，節省很多時間。

橫向切更易出汁（Ricky講煮講食@YouTube）

3. 雞蛋放夠鹽味道更融合

打散3至4顆雞蛋，蛋液裡一定要加足夠的鹽。很多人覺得番茄炒蛋味道「貌合神離」，往往是因為只有醬汁鹹、蛋卻無味。只要蛋本身有足夠的鹹味，與番茄汁結合時就能達到完美的融合，蛋香也會更加突出。Ricky提醒只需將蛋液攪拌均勻即可，不需要過度打發至起泡。雞蛋營養｜膽固醇高就不能吃雞蛋？專家教你如何正確烹調吃得健康

4. 先炒番茄煮出濃郁醬汁

想要真正的「滑嫩入味」，Ricky建議先將醬汁煮好盛起，接著炒蛋。將切好的車厘茄、番茄醬、茄汁、水冷鍋倒入，Ricky指出用普通的平底鍋即可，完全不需要額外加糖，開火煮約2分鐘，直到車厘茄變軟即可。若想保留「爆汁」口感，部分車厘茄去完頭尾後可整顆放入，最好保留番茄皮，更好吃。煮好後，先將醬汁倒出備用。

5. 「梳乎厘」蛋關鍵放夠油

Ricky提醒，油量不能太少（若家中有豬油，香氣會更上一層樓），必須有足夠的油溫與油量，蛋液下鍋後才會瞬間起泡、膨脹，呈現出如「梳乎厘」般充滿空氣感的立體狀態。橄欖油｜油瓶倒轉多泡營養較高？專家2招辨優劣 倒油1情況知劣貨

6. 趁熱合體鎖住醬汁

趁雞蛋在鍋中還維持著最蓬鬆、氣孔全開的狀態時，直接將備好的熱醬汁倒入。這樣，雞蛋能瞬間吸飽湯汁，讓兩者的味道達到真正的完美融合。

趁熱合體，鎖住醬汁（Ricky講煮講食@YouTube）

7. Ricky大廚終極吃法

番茄炒蛋絕對是「白飯殺手」，配上一碗熱騰騰的米飯簡直絕了。如果你喜歡重口味，不妨加點辣椒，酸辣開胃更是不得了。 但Ricky私心推薦一個「終極吃法」：在這盤濃郁的番茄炒蛋飯上，再煎一顆邊緣焦脆、中間流心的荷包蛋。當蛋黃戳破流出，與濃稠的茄汁滑蛋拌在一起時，簡直好吃到無法形容！

Ricky秘製番茄炒蛋食譜

材料：

車厘茄250克

雞蛋3隻

番茄醬100克

茄汁30克

水100克

沙律油40克

終極做法：

1. 棄用大番茄，改用味濃的車厘茄，橫向切開，烹煮時能迅速爆汁，省時又入味。

2. 打散蛋時要加夠足夠的鹽，才能與醬汁完美融合。

3. 冷鍋放入番茄、番茄醬、茄汁與水，煮約2分鐘至番茄變軟，盛起備用。

4. 油量要足（豬油更佳），大火將蛋炒至蓬鬆、充滿氣孔的立體狀態。

5. 趁雞蛋蓬鬆時直接倒入熱醬汁，利用氣孔瞬間吸飽味道。

6. 番茄炒蛋蓋飯，再加一顆流心荷包蛋，戳破蛋黃拌勻食用，口感無敵。

只要按照以上7個小貼士和步驟，就可做出集顏值、口感、味道、香氣於一體的番茄炒蛋。除此之外，還有其他更加美味的番茄炒蛋食譜！

番茄炒蛋食譜

參考資料：Ricky教室@YouTube