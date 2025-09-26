養心食物｜8種紅色食物養心健脾　首推番茄減癌變 女養顏男補氣血

《黃帝內經》指出，「紅色入心」。很顯然，紅色食物屬火，我們知道五臟中，心屬火。所以，五行養生提倡夏季裡要養心。



番茄對男女都好

夏天炎熱，大家普遍沒什麼食慾，來點火紅的顏色來刺激一下視覺和味覺吧！夏季裡最紅火的就屬番茄了，當然西瓜也是很不錯的清暑食物。不過，說到補心，最好的還是番茄，對於女性而言，番茄還有養顏美容的功效，對於男性而言，番茄有著開胃健脾、補氣益血的功效。

西方研究表明，番茄含有豐富的維他命C和維他命A，能增強人的體力和緩解因工作生活壓力造成的疲勞。尤其是番茄紅素對心血管具有保護作用，有獨特的氧化能力、保護體內細胞，使去氧核糖核酸及免疫基因免遭破壞，減少癌變危害、可降低膽固醇、防止便祕。

夏季裡，可以生吃番茄。不過，最易全面吸收番茄營養的食用方法，還是吃熟的，可以炒菜，可以入湯，都是不錯的美食。

當然，我們所說的紅色食物不單是番茄，而是以番茄為代表的，如紅豆、紅薯、胡蘿蔔、紅棗、山楂、香椿、士多啤梨等，都是紅色食物。

夏天吃紅豆也很好

我們都知道綠豆清火解毒，有消暑之功效，其實紅豆在夏天多吃一點，也是很好的。比如在每天的米飯中，你可以加一把紅豆，煮的時間稍長一些，做成美味的紅豆飯，既有補心健脾的功效，還能養胃、利水消腫，好處很多，在夏天也可以多吃一些的，另外做成紅豆湯來喝一喝，也是很好的。

紅色食物中有紅辣椒，雖然屬火，卻在夏天不宜多吃，因為辣椒還有一個辛辣的屬性，吃多了就會對肺有損傷，肺屬金，而火剋金，所以千萬不能在夏天吃太多紅辣椒。

學會「冷處理」

夏季養心的關鍵，嵇康在《養生論》中講道，「夏季炎熱，更宜調息淨心，常如冰雪在心。炎熱亦於吾心少減，不可以熱為熱，更生熱矣。」意思是說，夏季裡養生，除了在飲食上可以補充些紅色食物來養心外，還要從自身的情志和心理上去調節和護理。

天氣愈是熱，遇事愈要心平氣和，遇到不順心的事，要學會轉移自己的急躁的情緒，學會「冷處理」，要學會保持心境平和，豁達寧靜於心，這也就是說「心靜自然涼」的道理了。

另外，還有一點要注意，就是心主火，火為散，我們的心臟在五液中對應的是汗，所以在夏天裡，相比於其他季節，我們人體很自然的會出汗較多，這是屬於正常的現象，不要過分的使用冷氣降溫，當然，也是要避免過度出汗的，出汗過多會傷心，所以夏季裡我們還要注意及時補充水分。

