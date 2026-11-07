番薯葉功效｜清熱解毒防癌穩血糖　不宜涼拌或生食　3類人別亂吃

番薯葉（地瓜葉）被譽為「平民蔬菜王」，具有顯著的健康潛力。台灣中醫師羅珮琳分享番薯葉的健康食療經驗，強調自己每周至少進食三次番薯葉，並透過搭配滷汁而非醬油的方式食用，自此不再有任何排便困擾。



羅珮琳指出，在中醫理論中，番薯葉擁有清熱解毒的功效，這在西醫學的角度可理解為具有抗發炎效果。每100公克的番薯葉僅含22大卡熱量，卻提供3.1公克的膳食纖維，是低卡高纖的優質蔬菜選擇。

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除膳食纖維外，番薯葉還富含多酚、花青素、黃酮類及綠原酸等植化素。羅珮琳解釋，綠原酸能改善糖尿病患者的血糖反應與血糖指數，有助穩定血糖；多酚與花青素則能抑制大腸癌、乳癌、肺癌等多種癌細胞的增殖，並誘導細胞凋亡。因此，番薯葉對於想要抗發炎或預防癌症的人士而言，是相當不錯的食療選擇。

在食用方式上，羅珮琳分享自己平時進行夜診時的外食習慣，常在麵攤點選2份燙青菜搭配1份肉類，其中一份必定選擇番薯葉。她強調不會加醬油，而是改加滷汁，目的在於增加脂溶性維他命的吸收效率。這項飲食習慣的改變，使她從開始食用番薯葉後，排便問題完全消解。

羅珮琳補充，番薯葉對皮膚發炎也很有幫助，在中醫食療中可用於緩解血熱出血、皮膚膿腫、跌打腫痛、風溼性痹痛等症狀。然而，她也提醒食用者注意相關禁忌。番薯葉不宜涼拌或生食，若用來打精力湯應確保葉菜熟食；番薯葉屬高鉀蔬菜，慢性腎臟病患者及需限制鉀攝取的人應避免大量食用，必要時可先用汆燙降低鉀含量；番薯葉含有維他命K，正服用抗凝血藥物者也應避免大量攝取。

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