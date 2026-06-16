番薯皮營養大勝果肉！燒脂抗氧化穩血糖2類人不宜　2步輕鬆除農藥

大多數人習慣在烤地瓜（番薯）出爐後，先將外皮整片剝除再食用，認為外皮粗糙、口感差，又擔心農藥殘留。這樣的習慣並不罕見，許多人對地瓜皮的態度都是「寧可丟掉、不要冒險」。



然而，洗乾淨的地瓜皮不只安全可食，其中蘊含的植化素濃度甚至比果肉更高，一旦習慣性去皮，反而白白浪費珍貴的營養。

皮裡成分價值 比想的更豐富

臺北醫院醫美中心營養管理劉怡里營養師表示，地瓜皮除含有豐富膳食纖維、鉀，最主要的活性成分還包括「綠原酸」與「花青素」，兩者都具有抗氧化的作用，能協助人體調節生理機能。其中綠原酸是一種天然多酚化合物，可以延緩餐後血糖快速上升，並促進脂肪燃燒。此外，地瓜皮含有的「黏液蛋白」，是一種多醣類物質，維持血管彈性，有助於預防血管硬化與高血壓等。

對於想同時顧及體重與心血管健康的人而言，劉怡里營養師建議帶皮吃地瓜可說是一舉兩得。值得一提的是，想要補充花青素的人，可以多選擇紅地瓜或紫地瓜，因為色澤越深、花青素含量越高。

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吃皮前的關鍵 洗對比洗久重要

劉怡里營養師說明，地瓜皮雖然營養豐富，農藥殘留的顧慮也確實存在，但處理方式正確的話，風險相當低。根據台灣衛生福利部食品藥物管理署的建議，蔬果上的農藥大多殘留在表面，清洗時應先浸泡再以流動清水沖洗，藉由水流的沖力去除農藥，效果優於單純浸泡；對於帶皮食用的蔬果，也可以用軟毛刷刷洗表面，加強清洗效果。而「流動水」是去除蔬果殘留農藥最有效的方式，不需要額外使用鹽、醋或小蘇打。

劉怡里營養師提醒，清洗乾淨後地瓜皮可食，惟腸胃功能較虛弱的人或兒童，仍建議酌量食用地瓜皮，因為過多的膳食纖維可能增加消化負擔。地瓜皮的外皮如果出現黑斑或異味，則建議整顆不要食用。整體而言，地瓜皮只要妥善清洗、適量食用，不僅安全也是不可被低估的日常營養來源。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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