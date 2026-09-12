潺菜功效｜降血脂補鈣護肝長壽菜7功效　5類人最啱中醫教正確食法

潺菜（木耳菜）口感酷似木耳，吃起來十分滑嫩，因此得名。它不但含鈣量高。還有助於平穩血脂、血糖，它在民間還有「長壽菜」之稱。

本文審核專家：北京中醫藥大學第三附屬醫院康復科主任醫師秦麗娜



潺菜為何被稱為「長壽菜」？秋季吃潺菜還有哪些好處？適合哪些人吃？又應該怎麼吃呢？快跟着小編一起來看看吧

潺菜為什麼被稱為「長壽菜」？👇👇👇

潺菜7大功效（CCTV生活圈；01製圖）

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1. 含有硒元素，有助於延緩衰老、保護肝臟

硒是人體必需的微量元素。根據《中國居民膳食營養素參考攝入量》要求，成年人每天硒元素的推薦攝入量為60微克。在常見的綠葉蔬菜中，比如大白菜、小白菜、油菜、圓白菜、油麥菜，硒元素含量每100克不足1微克，而潺菜的硒含量是每100克2.6微克。

硒能激活體內的穀胱甘肽過氧化物酶，清除自由基，延緩衰老。還可以和體內有毒的重金屬離子結合，形成硒蛋白複合物，把毒素排出體外，有助於保護肝臟，加速肝臟修復。需要說明的是，食物並不能直接讓人長壽，「長壽菜」只是大眾的俗稱。

2. 鈣含量豐富，適合乳糖不耐受人群

每100克潺菜含有166毫克鈣，對於乳糖不耐受的人群，可以把潺菜作為膳食鈣的補充來源。

3. 鐵含量豐富，更利於吸收

每100克潺菜含鐵3.2毫克，在蔬菜當中屬於含量較高的品種。它的草酸含量較低，鐵離子進入體內更容易被吸收，也不容易形成草酸鈣，產生結石。

4. 鉀含量較高，幫助消水腫

每100克潺菜含鉀140毫克，有助於消水腫、減重減脂。

5. 富含β‑胡蘿蔔素與維他命A

每100克潺菜含β‑胡蘿蔔素2020微克，維他命A 168微克。

6. 含落葵黏多糖和果膠，有益糖脂管理

黏多糖是一種可溶性植物纖維，果膠能增加飽腹感。它們在腸道里可以形成一層凝膠層，延緩糖類和脂類的吸收，有助於平穩血脂，輔助降糖，對高膽固醇、高血脂以及餐後血糖不穩定的人群比較友好。

7. 中醫視角下的食用價值

潺菜學名落葵。《本草綱目》和《名醫別錄》中都有記載：「落葵，葉冷滑如葵，故名落葵，味甘，微酸，性寒，主治滑中散熱，利大小腸。」 內服可以清肝解毒、潤腸通便，用於熱性便秘，而且不傷脾胃。外用方面，古籍記載可用於蚊蟲叮咬、疔瘡腫毒。潺菜裏的黏多糖，就像天然面膜一樣，古代女子還用它的汁水來潤膚。

哪些人適合食用？哪些人需少量食用？

適合食用人群：

1. 乳糖不耐受、想補充膳食鈣的人：鈣含量較高。

2. 熱性便秘的人：可以幫助潤腸通便。

3. 血脂偏高、餐後血糖不穩定的人：黏多糖和果膠有助於延緩糖脂吸收。

4. 用眼多、想補充β‑胡蘿蔔素的人：β‑胡蘿蔔素含量豐富。

5. 容易水腫的人：鉀含量高，有助於消水腫。

少量食用人群：

脾胃虛寒、容易腹瀉的朋友：節目中特別提醒，這類人群要少量食用。

秋季吃潺菜，試試這樣做

潺菜炒鴨蛋

鴨蛋富含蛋白質、卵磷脂，潺菜富含維他命C，維他命C和卵磷脂結合度高，能促進卵磷脂的吸收。再加點薑，可以中和潺菜的寒性。

具體做法：

1.潺菜清洗乾淨，葉子大可以撕一下，不大可以直接炒。

2.用開水焯水後立刻放入涼水，因為潺菜黏液較多，時間長了會變黑。

3.鴨蛋打入碗中，加少量鹽和醋，用筷子攪勻。

4.鍋裏放少量油，將鴨蛋炒熟，盛出備用。

5.生薑去皮，切成片後再切成薑末。

6.鍋裏放少量油，加薑末煸出香味後，放入鴨蛋大火煸炒均勻。

7.將潺菜也倒入，同時把火調到最大，翻炒均勻。

8.最後放少量鹽和味精，裝盤即可。

除了炒鴨蛋，也可以做潺菜拌蒜蓉，蒜辛熱、菜甘寒，二者搭配，寒熱折中，口感和營養都合理。

科學食用潺菜行動指南

1. 適合食用

乳糖不耐受想補充膳食鈣、熱性便秘、血脂偏高、餐後血糖不穩定、用眼多、容易水腫的人群。

2. 少量食用

脾胃虛寒、容易腹瀉的朋友。

3. 推薦吃法

潺菜炒鴨蛋、潺菜拌蒜蓉。

4. 特別提醒

食物不能替代藥物，如身體不適請及時就醫。

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