菠菜好處｜菠菜補鐵純屬誤會！日專家揭僅攝取2% 配3食物吸收最強

菠菜功效｜補鐵食物｜提到菠菜，多數人的第一反應就是可以補鐵。但事實上，菠菜中的鐵吸收率極低，有營養師分享僅為2-5%，效果微乎其微。難道，這麼多年的菠菜白吃了？其實只需搭配3物，吸收率便可大大提升。



菠菜中的鐵吸收率極低，僅為5%，效果微乎其微。（資料圖片）

菠菜功效｜菠菜中鐵的吸收率僅為2%

鐵是造血的重要原料，若身體缺鐵易引起缺鐵性貧血，輕則導致頭暈、疲倦、耳鳴，重則可致認知能力下降、發育遲緩。日本營養師田中弘香指出，鐵分為血紅素鐵和非血紅素鐵2種。血紅素鐵存在於肉類或魚類中，如豬肝、鴨血、牛肉、羊肉等，其吸收率極高，約為15至25%。非血紅素鐵存在於蔬菜中，如菠菜，吸收率僅為2至5%。意味著，就算吃再多菠菜，身體真正吸收到的鐵質其實很少。

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鐵分為2種，血紅素鐵存在於肉類或魚類中約為15至25%，非血紅素鐵存在於蔬菜中，如菠菜。（unsplash）

菠菜營養｜菠菜補鐵純屬誤會？

據台灣農業部農業知識入口網的資料顯示，這是因為菠菜含有很高的草酸，會抑制人對鐵質的吸收。另外，植物中的膳食纖維、茶、咖啡等亦會有抑制效果。此外，有趣的是，傳說當年負責食物營養價值的科學家，檢測菠菜的含鐵量時，漏標小數點，將每100克只有3.5毫克的鐵質，變成了35毫克，所以就傳出菠菜高含鐵量的錯誤信息。

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菠菜營養｜配2食物提升吸收率

事實上，菠菜除了鐵外，還富含葉黃素、維他命A、鉀等，更有護眼、護心血管、防癌、助消化、穩血糖等好處，是名副其實的「蔬菜之王」。若果就放棄不吃，實在太可惜，可搭配2食物一起吃，效果更佳。

1. 鰹魚片：柴魚拌菠菜

鰹魚片即柴魚片，田中弘香指出，每100克柴魚片就富含約5.5毫克的鐵及77克的蛋白質，且屬於動物性蛋白質。其在消化的過程中會產生胜肽與胺基酸，這些物質會與菠菜中的非血紅素鐵結合，讓其變得更易被人體吸收。下次不妨試試「柴魚拌菠菜」這個經典吃法。

營養師指出，柴魚片菠菜一起吃，能把鐵質變得更易被人體吸收。能把（資料圖片）

2. 維他命C：菠菜加檸檬汁

維他命C是公認能夠顯著提升鐵質吸收的物質。田中弘香建議可在焯過的菠菜中加入少量檸檬汁拌勻，或飯後吃柑橘類水果（如橙等）。

維他命C是公認能夠顯著提升鐵質吸收的物質可在焯過的菠菜中加入少量檸檬汁拌勻。（micheile henderson@Unsplash）

3. 油脂：橄欖油涼拌菠菜

菠菜富含的維他命A、維他命K屬於「脂溶性維生素」，必須有油脂參與才能被腸道吸收。可用橄欖油涼拌一起吃。

菠菜富含的維他命A、維他命K屬於「脂溶性維生素」，必須有油脂參與才能被腸道吸收。。（Steve Buissinne@Pixabay）

參考資料：Yoga Journal、哈佛大學公共衛生學院