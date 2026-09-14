濕疹飲食指南｜推薦5大抗發炎營養素預防濕疹　附天然食物清單

濕疹是一種皮膚反覆性發炎的總稱，濕疹原因包括接觸到過敏原而引發皮膚過敏反應，或者家族遺傳，再加上空氣濕度過高、空氣污染或接觸不適合的清潔用品等也有可能誘發濕疹，此外情緒壓力也會引發濕疹。濕疹飲食如何調節？



預防濕疹營養素1：Omega-3脂肪酸功效、食物、攝取量

濕疹是一種發炎反應，建議平常就多攝取能夠抗發炎的營養素，減少發炎就能改善皮膚症狀。Omega-3多元不飽和脂肪酸可抑制體內的發炎反應，對於改善皮膚搔癢、過敏反應具有良好成效。

相關食物

全穀雜糧類：白鳳豆、米豆、花豆。

豆魚蛋肉類：黑豆、黃豆、鯖魚、鮪魚、秋刀魚、三文魚、鰻魚、柳葉魚、海鱺魚、鰹魚。

堅果油脂類：亞麻仁子、奇亞籽、核桃、松子、芥花油。



建議每日攝取量

台灣衛福部建議，每日不可攝取超過2000毫克。最好一周吃魚2～3次，1次約2份。

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預防濕疹營養素2：益生菌功效、食物、攝取量

透過適量益生菌來調節腸道的菌相，強化腸道的屏障，減少過敏物質進入體內引起的發炎，也可以達到改善濕疹的效果。但在補充益生菌的同時，也必須搭配適量「益生質」來養菌，包括豐富膳食纖維的雜糧、蔬菜、水果等，都是很好的益生質來源。

相關食物

乳品類：低脂乳酪，低脂優酪乳（原味無糖）。

全穀雜糧類：酸種麵包。

豆魚蛋肉類：納豆、味噌。

蔬菜類：酸黃瓜、酸白菜、泡菜。



建議每日攝取量

每人每日攝取量為10億至20億個活性益生菌；可選擇適當益生菌保健品。

預防濕疹營養素3：維他命A功效、食物、攝取量

維他命A可以保護皮膚黏膜，幫助皮膚保濕。當它轉換成維他命A酸時，還會促進皮膚細胞分化，啟動角質蛋白的合成，幫助皮膚黏膜修復。只要經由飲食中深綠色、紅色、黃色的食物，都可以攝取到足夠的維他命A。

相關食物

乳品類：鮮乳、乳酪。

全穀雜糧類：紅心地瓜、紫地瓜。

豆魚蛋肉類：肝臟、蛋黃、鰻魚、牡蠣。

蔬菜類：胡蘿蔔、九層塔、香菜、油菜、茼蒿、韭菜、金針、青椒、彩椒、青江菜、地瓜葉、菠菜、枸杞。

水果類：木瓜、椪柑、桶柑、紅柿、芒果。

堅果油脂類：杏仁。



建議每日攝取量

成年男性600ug RE；成年女性500ug RE。

預防濕疹營養素4：維他命C功效、食物、攝取量

維他命C除了強化細胞的鍵結、提高皮膚的屏障功效外，還可以促進皮膚角質層的細胞分化，並刺激神經醯胺的生成，增加皮膚的保水性，達到皮膚Q彈的效果。

相關食物

全穀雜糧類：蓮藕、山藥。

蔬菜類：九層塔、紅辣椒、芥蘭菜、刈菜。

水果類：番石榴、椪柑、木瓜、文旦。

堅果油脂類：杏仁、栗子。



建議每日攝取量

成年人100mg。

預防濕疹營養素5：鋅功效、食物、攝取量

鋅參與DNA的複製與細胞分裂有關，可以協助角質層細胞的分化與皮膚的修復；同時也具有抑制皮膚發炎反應，與對抗氧化壓力的功效。因此，鋅對於改善皮膚搔癢、皮膚修建都扮演重要角色。

相關食物

全穀雜糧類：米胚芽、小麥胚芽、糙薏仁。

蔬菜類：黑木耳、香菇、柳松菇、裙帶菜、猴頭菇。

豆魚蛋肉類：牡蠣、紅蟳、羊肉、牛板腱、牛肋條、牛小排、小魚乾、乾貝、文蛤。

堅果油脂類：白芝麻、奇亞籽、松子、腰果。



建議每日攝取量

男性15毫克；女性12毫克。

Tip：山藥吃不完怎麼保存？

山藥含豐富維他命C，對皮膚修復有幫助。買回家的山藥怎麼保存？台灣農業部表示，購入的山藥在未料理前不需清洗，以避免發霉腐爛。完整未切塊的長形山藥，應放置於避開陽光且陰涼通風的地方；若遇到炎熱季節，可以用牛皮紙或薄棉紙包覆後，放入冰箱下層，儲存於10〜12.5℃、相對濕度60～70％的冷藏環境中，這樣可保存約6個月。

而完整未切塊的塊狀山藥不耐寒，不能存放冰箱，應置於陰涼通風處保存。至於已經切塊的山藥，可以用保鮮膜包裹後暫時冷藏，並需盡快食用；如果吃不完，依每次用量分裝成小袋，放入冷凍可保存1～3個月。

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