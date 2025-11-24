濕疹｜中醫治療「排毒期」症狀更多？解答4迷思　注意這4點減復發

常見的皮膚病，例如蕁麻疹、濕疹、乾癬、異位性皮膚炎等等，往往與身體的循環代謝與免疫功能下降有關。當體內代謝不順暢，部分廢物無法經由正常途徑排出，就可能「逆行」至皮膚毛孔，進而引發各種皮膚問題。

文：台灣聖元中醫診所院長鄭愛蓮醫師



中醫強調從根本調理體質 採取「內外同治」治療方式

西醫治療多以類固醇、抗組織胺、生物製劑、免疫抑制劑等藥物為主，這些藥物的特點是「見效快」，能暫時壓制症狀，讓患者短時間內舒服許多。然而，這並不是治癒，而是壓制，且長期依賴可能帶來副作用，甚至產生抗藥性，最後讓藥效逐漸失去作用，一旦副作用累積到一定程度，爆發時往往會相當嚴重。

中醫的治療思路與西醫不同，中醫強調從根本調理體質，提升身體的循環代謝與免疫功能，讓身體具備自行代謝「垃圾」的能力，從而改善皮膚狀況。在臨床上，中醫常採取「內外同治」的方式：

內治：透過中藥調整臟腑功能與體質，幫助代謝恢復正常。

外治：搭配藥膏、藥霜、藥水清洗，必要時配合針灸，幫助舒緩症狀、改善皮膚環境。



在接受中醫治療時，通常會建議停用類固醇與生物製劑，因為中藥的治療方向是「把皮膚深層與毛孔堆積的垃圾排出來」，而類固醇與生物製劑則是「把垃圾壓回去」，兩者作用方向相反。若同時併用，就像前進一步又退後一步，等於停留在原地，不僅延長病程，也增加了患者的痛苦時間。

「根治」一定包含「痊癒」 但「痊癒」並不代表永遠不復發

曾有濕疹患者來看診，嚴重到每天皮膚都在流湯水、癢得受不了，抓到破皮流血，然而長期使用類固醇擦藥，不僅沒改善，還讓身體排毒更嚴重，最後連西醫都說沒辦法，只好轉來找中醫。

患者第一句就問我：「醫師，中醫能不能把我這個病根治？」其實這問題很多人都會問。因為大部分患者覺得，西醫的藥就是把症狀壓下去，一停藥就復發，好像永遠斷不了根。那中醫怎麼看呢？中醫強調「治癒」，也就是把症狀消掉，讓皮膚回到正常健康的狀態，這是可以做到的！但如果是要「根治」，意思是永遠不會再復發，這就比較嚴格了。

痊癒是指現在症狀完全好了，例如感冒治好了，醫生會說「你已經痊癒了」；而根治不但是痊癒，還把病根徹底清掉，以後不會再回來，好比蛀牙清乾淨補起來，這顆牙就算根治了。

也就是說，「根治」一定包含「痊癒」，但「痊癒」不一定等於「根治」。濕疹經過中醫調理，確實能痊癒，甚至長期維持穩定，但要說永遠不會復發，還得看體質、飲食、作息和生活環境。

皮膚排毒期是治療的必經過程 中醫提醒4點注意事項

當代謝逐漸恢復，身體會開始主動「排出垃圾」，這個過程稱為排毒。在排毒期，皮膚表面可能會出現更多症狀，例如：

1. 搔癢、發紅、灼熱感

2. 皮屑脫落、結痂、增生

3. 淤斑、乾澀、疹子、流組織液等



這些都是身體在努力把積存在體內的廢物清理出來的現象。雖然不適感會增加，但這是一個必要的過程。此時，會建議患者配合外用中藥，幫助舒緩症狀，能減輕難受感，同時不會干擾排毒進程。需要特別注意的是：

1. 堅持比什麼都重要

排毒期最怕半途而廢或再度使用類固醇，否則容易前功盡棄。

2. 保持清潔，避免感染

懶於清潔容易造成皮膚發炎，應保持適度清潔與護理。

3. 切忌「三天曬網、兩天打魚」

有些患者拿到7天藥，卻分散著吃，拖到14天甚至30天才吃完，這樣藥效就被大大稀釋，治療效果大打折扣。中藥講求連續、穩定的調理，必須依照醫囑服用，才能真正發揮作用。

4. 不要過早停藥

「為山九仞，功虧一簣」常發生在這個時候：有些人吃了一段時間藥，撐過了排毒期，皮膚症狀消除了大半，感覺輕鬆舒服，就以為已經痊癒，自行停藥，結果不久又復發，前功盡棄。

事實上，那並不是痊癒，而只是進入了恢復期，這個階段仍需要持續治療，才能鞏固成果，避免反覆發作。只要耐心度過排毒期，就會進入恢復階段，皮膚狀況會逐漸好轉，體質也會更健康。

中醫治療皮膚病 人們常見的迷思與錯誤觀念1次解答

Q1：症狀消失是不是代表痊癒了？

A：不是。症狀減輕或消失，多數情況下只是代表進入「恢復期」，並非徹底痊癒，如果此時停藥則很容易復發，前面的努力就白費了。必須依照醫囑持續治療，才能鞏固成果。



Q2：為什麼排毒期症狀會更嚴重？

A：因為身體正在把堆積在皮膚深層與毛孔的廢物往外排。這時候皮膚可能會發紅、癢、流組織液，甚至比之前更明顯。這並不是病情惡化，而是身體在努力清理，是走向恢復的必經過程。



Q3：可不可以只吃藥，不擦藥膏？

A：這是最常見的迷思。很多患者覺得吃藥就好，忽略了外用藥膏的重要性。但實際上，內外同治才能發揮完整效果：

1. 中藥從體內調理，幫助代謝與免疫力恢復。

2. 外用藥膏或藥水，則幫助皮膚排毒時減少不適，也能降低發炎與感染的風險。

如果只吃藥、不配合外用，就像只做了一半的功課，療效往往會大打折扣。



Q4：皮膚流組織液，需要馬上擦乾淨嗎？

A：需要，但要注意清潔方法。建議先用肥皂清洗乾淨，再用離子水輕輕噴灑，等待自然風乾，保持乾爽，避免細菌滋生。切勿用力摩擦，以免皮膚受損加重不適。



【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

