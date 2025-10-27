濕疹飲食指南｜5種營養要多吃　5類食物不要碰　營養師教避免復發

香港天氣潮濕悶熱加上換季，特別容易好發濕疹。濕疹會痊癒嗎？如何避免濕疹反覆發作？濕疹不能吃什麼、可以吃什麼東西呢？



台灣營養師劉思妤表示，要均衡飲食，補充5大類營養，避免食用容易惡化濕疹的特定食物，靠飲食也能舒緩濕疹！

濕疹會痊癒嗎？濕疹病程分三期

濕疹是常見的皮膚疾病，異位性皮膚炎、汗皰疹、脂漏性皮膚炎等，都是濕疹的一種，大致上可以區分成三階段：

1. 急性期濕疹：初期通常伴隨皮膚搔癢、紅腫、起小水泡、紅疹的情況

2. 亞急性期濕疹：在急性期症狀減輕後，容易出現脫屑、結痂、皮膚乾燥的問題

3. 慢性期濕疹：濕疹反覆發作及發炎一段時間，皮膚會開始增生、變得更厚、更乾



濕疹有辦法痊癒嗎？答案因人而異，有些人在長大後，濕疹症狀獲得明顯改善，但也有些人可能在日後仍會復發，透過適當的藥物治療，配合良好的生活和飲食習慣，就能降低濕疹反覆發作的頻率和嚴重程度。

相關文章：濕疹｜異位性皮膚炎致病主因是什麼？不同年齡症狀特徵大不同👇👇👇

+ 8

濕疹可以吃什麼？

濕疹是一種皮膚發炎的狀態，理論上多吃抗發炎的食物，就能改善皮膚紅腫、搔癢問題。

一、Omega-3脂肪酸

Omega-6脂肪酸經由環氧化酶（cyclooxygenase，COX）和脂氧合酶（lipoxygenase，LOX）轉化為促發炎物質，而Omega-3脂肪酸能競爭這兩種酵素的代謝途徑，來達到抗發炎的效果。

推薦食物：鮭魚、鯖魚、秋刀魚、沙丁魚、鯡魚、亞麻籽、核桃、亞麻仁油、魚油



二、益生菌

濕疹和腸道健康有關嗎？當然有關，腸道菌失衡會影響皮膚健康，就有研究發現，患有異位性皮膚炎的患者，體內的腸道菌群通常會受到損害，造成壞菌太多（Staphylococcus aureus、Faecalibacterium prausnitzii），好菌太少（Bacteroidetes、Akkermansia、Bifidobacterium）以及腸道菌多樣性不足，建議補充益生菌，不僅能讓腸道菌平衡，還能降低發炎反應、調節免疫，對預防皮膚發炎和濕疹都有幫助。

推薦食物：優格（酸奶、乳酪）、泡菜、酸菜、味噌、康普茶



三、類黃酮

新鮮的蔬菜和水果有豐富的類黃酮，目前已鑑定出4000多種類黃酮，常見的有兒茶素、槲皮素、花青素、芹菜素等，在化學結構上有多個羥基（OH），能夠清除和穩定自由基，減少氧化損傷，具有強大的抗氧化、抗發炎功效。

推薦食物：番茄、葡萄、橘子、柳橙（橙子）、檸檬、茶



四、鋅

皮膚中約有5%的鋅，其中在表皮的棘狀層（stratum spinosum）含量最多，鋅可以促進正常角質形成細胞分化，並減少促發炎作用。研究表明，體內鋅濃度低下者容易出現濕疹、搔癢等皮膚問題。

推薦食物：牡蠣（生蠔）、蛤蠣（蜆）、內臟、牛肉、豬肉、牛奶、小麥胚芽



五、維生素D

人體的維生素D（維他命D）主要是由曬太陽轉化而成的，目前已有多項隨機對照試驗（RCT）指出，補充維生素D可以改善濕疹的嚴重程度，維生素D不只對骨骼健康有益，也對免疫調節、減少慢性發炎有很大的幫助。

推薦食物：香菇、鮭魚、鮪魚、鯖魚、蛋黃、牛奶



相關文章：濕疹｜異位性皮膚炎發作怎麼辦？6招預防保養秘訣、保持皮膚水潤👇👇👇

+ 3

濕疹不能吃什麼？

長濕疹在飲食方面有禁忌嗎？有，不要碰辛辣物、酒精和咖啡因這3種刺激性食物，可能會刺激皮膚微血管擴張，通常會建議濕疹患者避免食用，以改善濕疹問題。

辛辣食物：辣椒、辣椒粉、芥末、黑胡椒等

酒精：紅酒、啤酒、烈酒等，會抑制免疫功能，降低身體的修復能力

咖啡因：咖啡、茶、可樂等含有咖啡因的飲品



有研究指出，患者在接觸到含有鎳的食物時，會誘發過敏反應，在手和腳容易出現濕疹症狀。另外，2014年一篇系統性文獻回顧的研究表明，濕疹可能與食物過敏有關。

高鎳食物：朱古力、可可粉、燕麥、麥片、咖啡、豆類等

食物過敏原：牛奶、雞蛋、花生、堅果、小麥、海鮮等



每個人的情況不太一樣，並不代表對某種食物過敏或敏感，就一定是導致濕疹發作的原因，建議可以避免食用該食物6到8週，並觀察皮膚問題是否有所改善。

相關文章：濕疹｜溫差大易發作！異位性皮膚炎該避免5因素 洗澡水溫要講究👇👇👇

+ 8

延伸閱讀：

濕疹反覆發作怎麼辦？中醫+營養調理濕疹超詳解！原因、穴道、飲食要點及茶飲一次學！

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

