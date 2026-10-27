烚蛋貼士｜專家教保溫杯烚蛋　掌握簡單4步驟　多做1步更好剝殼

台灣家事達人陳映如近日分享了免開火的「保溫瓶煮蛋法」，只要倒入滾水悶25至30分鐘即可食用。此外，針對水煮蛋難剝殼的困擾，蛋行業者則建議將生雞蛋放室溫2到3天再煮，即可輕鬆剝殼。



台灣家事達人陳映如在Facebook專頁發文指出，最近發現身邊朋友都有吃水煮蛋的習慣，然而，想吃水煮蛋不一定要開火或是使用鍋具，利用保溫瓶煮蛋只要簡單四步驟，第一步驟是先在保溫瓶中倒入約7、8分滿的滾燙熱水，接著放入生雞蛋，蓋緊瓶蓋後靜置約25到30分鐘，取出確認雞蛋已充分熟透後即可食用。

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陳映如認為，「保溫瓶煮蛋」最方便的，就是可以利用「等待的時間」來做其他事情，例如早上起床先把蛋放進保溫瓶，刷牙、洗臉、換衣服，忙完差不多就可以吃了。此外，運動前也可以先放進去，運動完回來，就有熱呼呼的蛋可以補充蛋白質。

陳映如指出，「保溫瓶煮蛋」適合夏天不想開火、租屋沒有廚房、外食族沒有爐具、運動後想方便補充蛋白質的民眾使用。不過她也提醒，雞蛋大小、初始溫度及保溫瓶的保溫效果等三項因素，都可能影響雞蛋的熟成時間，可能要試個幾次，才會抓到最剛好的時間長度。

另外，若煮好的水煮蛋遇到蛋殼難剝的情況，曾有蛋行業者在網友的社群貼文下留言分享訣竅。該業者建議，若想改善剝殼困難的問題，可將買回來的生雞蛋先放在室溫下2到3天，再進行烹調或冷藏保存，此舉能讓蛋內水分與二氧化碳蒸發，有助於後續順利剝殼。

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