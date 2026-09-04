早餐｜只吃烚蛋大腦斷電失判斷力！專家揭3類人愈吃愈累+黃金配搭

據日媒報導，營養師與專家警告，早餐單吃水煮蛋缺乏碳水化合物，易導致大腦缺乏葡萄糖而斷電。上班族、勞動者與節食者最受影響，建議搭配吐司或飯糰補足能量。



水煮蛋富含優質蛋白質及維他命B2、維他命B12、維他命D與鐵、鋅等微量元素，烹飪簡單，是許多人減肥與健身的首選。然而，人體在睡眠期間仍會持續消耗能量進行新陳代謝，早晨醒來時體內能量已所剩無幾。

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專家指出，大腦最重要的能量來源是葡萄糖，且在肝臟中的儲存量非常有限。若早餐沒有攝取足夠的碳水化合物，大腦就會面臨斷電危機，進而導致判斷力受損、集中力降低、注意力分散以及異常疲勞等問題。

報導特別點名三大族群，若早餐只吃水煮蛋容易讓身體出狀況。第一類是需要高度用腦的辦公族與學生，由於缺乏碳水化合物及時幫大腦充電，一坐到辦公桌或課桌前就容易昏昏欲睡，導致效率大打折扣。

第二類是高活動量與勞動者，包括需要長時間站立、走動或經常運動的人。早晨體力消耗極大，僅靠一顆水煮蛋無法提供足夠的應對能量，反而會加速疲勞感，讓人提早產生飢餓感。

第三類則是正在極端節食的減肥族。若抱持著早餐只吃一顆蛋來控制卡路里的想法，這種大幅減少熱量的行為會讓身體誤以為正處於飢餓狀態，進而降低新陳代謝，最終往往導致午餐暴飲暴食，或下午狂吃零食，反而越減越肥。

專家建議，最完美的早餐吃法是將水煮蛋搭配碳水化合物，例如吐司、米飯或飯糰，透過黃金組合幫大腦與身體充飽電。進食過程還能讓消化道活躍並產生熱量，拉高睡眠時下降的體溫，幫助身體順利開機。

若早晨時間充裕，營養師建議可再額外搭配一碗熱湯、水果或蔬菜沙拉。這樣不僅能進一步補充維他命與膳食纖維，還能打造一份營養均衡、能量滿分的早餐，讓一整個上午都維持充沛精神。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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