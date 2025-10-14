全球即食麵需求達1230.7億份！15排名日本第5 榜首多7倍＋煮麵5招

即食麵最多人吃的國家，原來不是日本！世界即食麵協會（The World Instant Noodles Association, WINA）最新公布的2024年即食麵總需求報告，全球總需求量高達1230.7億份。日本以59億份只排第5，比印度、越南還低。而比日本高出7.4倍、以438億份位居榜首的是哪個地方？



（mario-verduzco＠unsplash）

大家都可能猜到，消費量最高的便是中國及香港合共438億份，且連續5年蟬聯冠軍，比第二名的印尼多出291.2億份、接近3倍，原來，中國人才是即食麵的終極粉絲？

世界即食麵協會（WINA）最新公布「2024全球即食麵總需求數據」：

1 中國／香港：438億份

2 印度尼西亞：146.8億份

3 印度：83.2億份

4 越南：81.4億份

5 日本：59億份

6 美國：51.5億份

7 菲律賓：44.9億份

8 韓國：41億份

9 泰國：40.8億份

10 奈及利亞：30億份

11 巴西：25.9億份

12 俄羅斯：22.9億份

13 馬來西亞：16.9億份

14 墨西哥：16.1億份

15 尼泊爾：16億份



1 中國China（包括香港共438億份）

即食麵會加入中國特有的茴香、桂皮、丁香、陳皮、八角等香辛料，以湯汁牛肉口味最流行。除了小麥粉，還有米粉和粉絲，大容器的碗麵、桶麵也很受歡迎。

香港Hong Kong（包括中國共438億份）

口味多元化，如蝦、海鮮、牛肉、雞肉、豬骨等選擇多多，在香港即使在茶餐廳即食麵亦同樣受歡迎，早餐、下午茶、主食餐牌上都有即食麵的蹤影，還可配上各式食材配料，風味多變。

Ricky張錦祥食譜｜一丁麵餅原來分底面！麻辣撈麵味道昇華必配...

２印度尼西亞Indonesia（146.8億份）

當中以印炒麵最為人氣，其次是蔬菜雞肉、蝦作湯料，配上辣椒的湯麵最為大眾喜愛。由於消費者半數以上為伊斯蘭教徒，故標榜清真食品便成主流。

營多印尼撈麵 營多絕對是窮L恩物，不論是學生還是上班族，一到月尾的選擇一定是它。但營多只是眾多印尼撈麵當中，其中一個最多人認識的產品。甚至不少人都已經誤認了印尼撈麵，只有「營多」。（網上圖片）

3 印度India（83.2億份）

以咖喱味和烤雞味最為當地人喜愛，因宗教原因約60%為素食主義者，湯汁主要是蔬菜和番茄。一般吃法是用少量的湯汁拌吃。還有作為兒童的零食「Chota Pack」的少量袋裝麵。

即食麵煮過腍？網民分享神奇返魂術！記者實測加1物即時回復彈牙

4 越南Vietnam（81.4億份）

以TOM CHUA CAY味（酸辣蝦味）最受歡迎。麵條耐嚼，煮完麵條可放入洋蔥及檸檬、紅辣椒等食用。除了小麥粉外，越南人還喜歡吃米粉，多在早餐和夜宵時享用。

5 日本Japan（59億份）

最常見的湯底是豬骨、雞骨、海鮮等湯汁再加入醬油。除了小麥製的麵條，烏冬麵及蕎麥麵、炒麵等代表日本的麵類也甚受歡迎。

6 美國United States of America（51.5億份）

以雞肉味最受歡迎，牛肉、蝦、蔬菜等口味也有不少選擇。一般用勺子和叉子吃麵，以微波爐烹飪的杯麵碗麵也很普遍。

美國微波爐烹飪的杯麵碗麵很普遍。（photoAC）

7 菲律賓Philippine（44.9億份）

被稱為「Pansit canton」的炒麵類在菲律賓最火紅，柑橘類水果味和辣椒味亦相當人氣。湯麵中以海鮮風味最受歡迎。由於當地人有吃小食的習慣，有不少迷你杯麵出售。

湯麵中以海鮮風味最受歡迎。由於當地人有吃小食的習慣，有不少迷你杯麵出售。(網上圖片)

8 韓國Republic of Korea（41億份）

放有紅辣椒的辛辣味拉麵是韓國即食麵的主流，有牛肉和海鮮口味。麵條較粗，混有薯仔澱粉口感軟糯。近年，不辣的雞肉燉湯和各式白色湯汁都很熱賣。

9 泰國Thailand（40.8億份）

冬陰功、泰式火鍋口味、還有肉圓的即食麵最人氣，而加上辣椒的香辣口味較多。有米粉或河粉選擇。

（photoAC）

10 奈及利亞Federal Republic of Nigeria（30億份）

即食麵深受兒童和學生喜愛，學校午餐也能吃到。雞肉味是主流，一般會用少量的湯煮麵後調味，以沒有湯汁的麵較受歡迎。

11 巴西Brazil（25.9億份）

在巴西以沒有湯汁的拌麵較受歡迎，尤以雞肉味為主。另外，牛肉、番茄、乳酪、煙肉口味較熱賣，奶油湯也不錯，但麵的質感似義大利粉。

12 俄羅斯Russian Federation（22.9億份）

無論戶外活動、燒烤、甚至在臥鋪列車中也能享受到，有些人或會棄湯料，再加工作小菜享用，或者把麵打碎放入杯子裡當湯飲用。口味中以雞肉味最受歡迎。

13 馬來西亞Malaysia（16.9億份）

咖喱、冬陰功的味道深受歡迎，「Migoreng」的炒麵也很普遍，愛加入辣醬、甜醬油等調味。由於是多民族宗教國家，一般看不到豬肉和牛肉口味。

14 墨西哥Mexico（16.1億份）

加入薩爾薩辣醬（Salsa）、辣醬，再擠酸橙汁吃是墨西哥吃即食麵的風格。蝦、牛肉、雞肉、乳酪等口味也受歡迎。但在墨西哥會把它當作湯品，全都喝掉，所以口味偏清淡。

15 尼泊爾Nepal（16億份）

尼泊爾的即食麵有兩種，一種是已經調味的啡色麵，另一種是沒有調味的白色麵。有些人不用烹調便直接當小食吃，因此啡色麵較具人氣。以雞湯和蔬菜湯汁最深受歡迎，馬薩拉（MASALA）及辣椒粉調味的是首選。

+ 6

即食麵Ｑ彈入味 五星主廚親授5秘訣

韓國五星主廚孫榮分享煮即食麵的心得，其中我們最常做的，會把蛋加到麵裡後攪拌，但他認為這樣會讓即食麵味道跟蛋混在一起，不好吃。

韓國五星主廚孫榮分享煮即食麵的5個心得，把蛋加到麵裡後千萬別攪拌。（資料圖片）

+ 2

煮麵貼士｜韓國5星主廚親授煮即食麵5秘訣 Q彈入味1動作重複2次?

1 注意水量：即食麵都有適合的水量，建議不要超過包裝上的建議水量，不然這樣味道會變得太淡，如果想要麵體更加入味，也可以放一半的水就好，



2 調味粉包：還沒滾前就先依個人味道適量加入。



3 水滾後放麵：如果想要麵的口感Q一點，可以煮4分鐘；如果口感想要軟一點，那就煮5分鐘，



4 來回熱水2-3次：還有一個秘訣是，煮約2分鐘後，將麵條夾起散熱，再放回熱水中，重複做2-3次，這樣可讓麵體熟度更平均。



4 蛋打散後放入：即食麵煮到一個段落，可以將蛋打散後放入，不過加進去後要記得不要攪拌，不然湯底跟雞蛋的混在一起即食麵的味道就不會出來。

