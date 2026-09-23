蒜蓉蒸排骨食譜｜做法嫩滑不出水4秘訣/時間、加1物肉質更鬆化

蒸排骨的配搭千變萬化，有人喜歡用豉汁、梅子麵豉醬，不過今次的蒸排骨則用上最簡單的調味料蒜蓉，來製作一味簡易家常菜──蒜蓉蒸排骨！不過蒸排骨一不小心會變成一整碟水，而且肉質變得粗糙硬實，只要跟足以下4個秘訣／時間，便可完成一碟滑腍的蒸排骨。



蒸排骨4大秘訣

蒸排骨最怕便是出來一整碟水，肉質粗糙嚡口，其實令排骨充滿肉汁兼又滑又腍，可以參考以下4個秘訣：

1）用新鮮腩排

如果有預算的話應買新鮮腩排，因此部位肉嫩骨細，儘管有肥膏但入口不覺肥膩。

2）排骨「啤水」10分鐘

不管是新鮮還是冰鮮排骨，內藏有不少污垢及血水，所以要在水喉下沖洗約10分鐘，以便洗淨排骨內的血水。啤水後謹記瀝乾及索乾水，如仍然有水分，蒸起來便會一碟水。

蒸排骨時想避免出水問題，一定要啤水。啤水10分鐘的話可見排骨的顏色變淺，同時水的沖擊力令排骨質感軟化。

3）醃排骨時加半粒剁爛梅子

無論是哪一款蒸排骨，都可在醃排骨時加入半粒剁爛的梅子，因梅子有酸性，醃肉時令肉質鬆開，變得腍滑。但同時亦需加一些糖，以防止梅子的鹹酸滲入排骨肉內。

4）平鋪蒸排骨，要蒸幾耐時間?

對比將排骨疊起來，平鋪較易控制蒸煮時間，用大火蒸8分鐘已經足夠，避免時間過長而增加水分。

蒜蓉蒸排骨食譜

蒜蓉蒸排骨食譜（2人分量）

材料：

新鮮腩排400克、粉絲（浸軟）1小把、蔥花適量、辣椒（切碎）適量

醃料：

梅子（剁爛）半粒、糖1茶匙、豉油2湯匙、粟粉1茶匙、米酒1茶匙

調味料：

蒜蓉2湯匙、糖適量、鹽適量、油適量

做法：

1. 腩排洗淨抹乾，加入梅子及糖拌勻。

2. 加入豉油、粟粉及米酒拌勻，醃約20分鐘。

3. 以中小火燒熱鍋，加入油、蒜蓉炒香，備用。

4. 將已醃的腩排加入炒香的蒜蓉，拌勻。

5. 把浸軟粉絲鋪在碟上，放上腩排。

6. 大火隔水蒸10-15分鐘，撒上蔥花及辣椒碎，即成。

不失敗秘訣：

* 排骨可先啤水或浸水10分鐘，目的是沖走血水，避免蒸後出水。

* 加入梅子醃排骨可令肉質鬆化，變得腍滑。

* 蒜蓉先炒香，可去掉生蒜的辛辣味。

蒜蓉蒸排骨健康小貼士：

蒜頭含有天然抗生素──蒜素（Allicin），具消炎、殺菌、防止動脈硬化等功效。新鮮蒜頭比保存一段時間的蒜蓉含更多蒜氨酸，能有效幫助增強免疫力、抗癌及抗氧化。另外，亦建議把蒜頭切得細碎，因大蒜瓣的細胞壁破壞愈多，愈能釋出更多硫化物及蒜氨酸。

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攝錄：呂志豪、李偉軒





剪接：陳錦超

