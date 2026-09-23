蒜蓉蒸排骨食譜｜做法嫩滑不出水4秘訣/時間、加1物肉質更鬆化
蒸排骨的配搭千變萬化，有人喜歡用豉汁、梅子麵豉醬，不過今次的蒸排骨則用上最簡單的調味料蒜蓉，來製作一味簡易家常菜──蒜蓉蒸排骨！不過蒸排骨一不小心會變成一整碟水，而且肉質變得粗糙硬實，只要跟足以下4個秘訣／時間，便可完成一碟滑腍的蒸排骨。
蒸排骨4大秘訣
蒸排骨最怕便是出來一整碟水，肉質粗糙嚡口，其實令排骨充滿肉汁兼又滑又腍，可以參考以下4個秘訣：
1）用新鮮腩排
如果有預算的話應買新鮮腩排，因此部位肉嫩骨細，儘管有肥膏但入口不覺肥膩。
2）排骨「啤水」10分鐘
不管是新鮮還是冰鮮排骨，內藏有不少污垢及血水，所以要在水喉下沖洗約10分鐘，以便洗淨排骨內的血水。啤水後謹記瀝乾及索乾水，如仍然有水分，蒸起來便會一碟水。
3）醃排骨時加半粒剁爛梅子
無論是哪一款蒸排骨，都可在醃排骨時加入半粒剁爛的梅子，因梅子有酸性，醃肉時令肉質鬆開，變得腍滑。但同時亦需加一些糖，以防止梅子的鹹酸滲入排骨肉內。
4）平鋪蒸排骨，要蒸幾耐時間?
對比將排骨疊起來，平鋪較易控制蒸煮時間，用大火蒸8分鐘已經足夠，避免時間過長而增加水分。
蒜蓉蒸排骨食譜（2人分量）
材料：
新鮮腩排400克、粉絲（浸軟）1小把、蔥花適量、辣椒（切碎）適量
醃料：
梅子（剁爛）半粒、糖1茶匙、豉油2湯匙、粟粉1茶匙、米酒1茶匙
調味料：
蒜蓉2湯匙、糖適量、鹽適量、油適量
做法：
1. 腩排洗淨抹乾，加入梅子及糖拌勻。
2. 加入豉油、粟粉及米酒拌勻，醃約20分鐘。
3. 以中小火燒熱鍋，加入油、蒜蓉炒香，備用。
4. 將已醃的腩排加入炒香的蒜蓉，拌勻。
5. 把浸軟粉絲鋪在碟上，放上腩排。
6. 大火隔水蒸10-15分鐘，撒上蔥花及辣椒碎，即成。
不失敗秘訣：
* 排骨可先啤水或浸水10分鐘，目的是沖走血水，避免蒸後出水。
* 加入梅子醃排骨可令肉質鬆化，變得腍滑。
* 蒜蓉先炒香，可去掉生蒜的辛辣味。
蒜蓉蒸排骨健康小貼士：
蒜頭含有天然抗生素──蒜素（Allicin），具消炎、殺菌、防止動脈硬化等功效。新鮮蒜頭比保存一段時間的蒜蓉含更多蒜氨酸，能有效幫助增強免疫力、抗癌及抗氧化。另外，亦建議把蒜頭切得細碎，因大蒜瓣的細胞壁破壞愈多，愈能釋出更多硫化物及蒜氨酸。
相關食譜：
相關食譜：
【蒜蓉蒸茄子食譜】提味軟滑靠1個步驟 茄子點解叫矮瓜Eggplant?
攝錄：呂志豪、李偉軒
剪接：陳錦超