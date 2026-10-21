瓦斯爐烤肉別烤出危機　消防提醒牢記「3要3不3注意」　定期更換

台灣消防局提醒，卡式瓦斯爐若使用不當，易因熱能蓄積或瓦斯外洩釀災，大家只要牢記「3要、3不、3注意」口訣，就能吃得美味又安心。



台灣台中市消防局指出，「3要」著重安全選購與安裝。大家應選購貼有相關合格認證及安全標章的瓦斯罐與爐具，使用前仔細檢查罐體有無鏽蝕、漏氣或異味，安裝時務必將瓦斯罐的環扣缺口對準卡式爐導引片。

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「3不」則在防止危險熱蓄積。台灣消防局強調，不可將兩台以上卡式爐並排緊鄰使用，以免輻射熱相互加熱；不可使用超過爐架面積的烤盤或鍋具，避免熱能向下烘烤罐體；更不可倒放瓦斯罐、自行改裝管線，或以其他火源加熱罐體。

至於「3注意」，台灣消防局提醒，烤肉務必在戶外或通風良好處進行，防範一氧化碳中毒；烹調完畢應立即關閉旋鈕，並將瓦斯罐卸下與爐具分開存放；老舊瓦斯罐應定期汰換，平時直立存放於陰涼乾燥處，避免碰撞。

台灣消防局呼籲，居家安全應從日常預防做起，透過安全設備與正確用氣觀念，降低瓦斯事故風險，讓全家人平安共度節日。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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