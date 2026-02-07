打邊爐必看！瓦斯爐用錯隨時爆炸！消防員：別貪快+安全使用5貼士

卡式爐（瓦斯爐／Gas爐）烹飪簡單又方便，但它背後也藏有使用風險。消防員在專頁「消防員神主牌」分享近期一個案例，年輕人出遊將大鐵鍋放在卡式爐上烹煮，竟無預警爆炸，碎片卡進大腿內。這並非瓦斯外洩，而是BLEVE（沸騰液體膨脹蒸氣爆炸）。



卡式爐這樣用竟爆炸 消防員：不要貪快

消防員神主牌（Firefighter Memorial Tablet）在Threads發文表示，近期在急診室收到一組受傷病患，大腿被金屬碎片炸得皮開肉綻，只因為他們嫌小卡式爐煮太慢，替換成阿嬤級的大鍋子，結果吃到一半，沒有任何徵兆，熱湯炸開、卡式爐的碎片像彈片插進最近的人的大腿。

消防員神主牌指出，這並非單純瓦斯外洩，而叫做BLEVE（沸騰液體膨脹蒸氣爆炸）。主因為鍋子太大，當鍋、盤蓋住瓦斯罐的罐蓋時，爐火的輻射熱會被鍋底反射，直接傳導回瓦斯罐上，瓦斯罐就像被丟到火烤一樣，內部壓力急速飆升。當壓力超過瓶身極限，液態瓦斯瞬間汽化膨脹，那個威力相當於一顆小型手榴彈。「最恐怖的重點是：從加熱到爆炸，通常沒有預兆，也不會有瓦斯味」。

卡式爐使用不當案例和注意事項（01製圖）

自用韓式烤肉盤也有問題？

網友認為，卡式爐正常來說都有安全裝置，過熱會跳開斷火，他研判爆炸原因不止鍋子太大，很大機率是開關一直跳，他們不爽以為是壞掉，拿東西頂在瓦斯罐後面硬卡，然後一直用，安全裝置跳不開直接燒到爆炸。但有人反駁「很多都形同虛設內，過熱直接爆！」

另有人好奇發問，韓式銅盤烤肉盤都超級大，為什麼可以直接放在卡式爐上？消防員神主牌解釋，部分專用烤盤搭配的是瓦斯罐分離式設計，或使用餐廳專用設備，並非一般家用卡式爐可比。若大家自行搭配大型烤盤或鍋具，風險極高。

卡式爐不要這樣用！

消防員神主牌因此提醒幾點注意事項。

1. 不使用超過原廠規定尺寸的鍋具或烤盤。

2. 切勿遮擋或加熱瓦斯罐。

3. 勿自行破壞或頂住安全裝置。

4. 避免長時間高火力加熱。

5. 優先選擇瓦斯罐與爐體分離的設計。



