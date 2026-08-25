百潔布釋650萬微塑料！微塑料5大隱藏來源傷腸損生殖力＋6招預防

你有沒有這樣的習慣，為了圖省事，把帶着塑料盒的飯菜直接放進微波爐熱。浙江大學一項研究指出，用微波爐加熱塑料盒釋放出的微塑料數量，直接飆升到正常情況下的125倍。

本文審核專家：廈門大學環境與生態學院王新紅教授



微塑料廣泛分佈於空氣、土壤、水體中，可能藏在瓶裝水、口香糖，一次性紙杯、清潔海綿，甚至茶包中。一旦進入人體，或增加多種疾病風險，對健康造成長期影響。

減少日常微塑料攝入6方法（01製圖）

微塑料無處不在，怎麼才能避免攝入？👇👇👇

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微波爐加熱帶油的塑料盒 微塑料釋放飆升125倍

2026年3月，浙江大學研究團隊在國際期刊《科學進展》上發表的一項研究發現，把帶油的塑料外賣盒放進微波爐加熱3分鐘，釋放出的微塑料數量，直接飆升到只裝水加熱時的125倍。

具體研究

為了更貼近真實的生活場景，研究人員買了最常用的聚丙烯PP、聚乙烯PE的塑料盒，模擬加熱外賣的場景：一組餐盒裝大豆油，模擬油膩飯菜，另一組裝水作為對照。用800瓦的微波爐分別加熱1、3、5分鐘，實驗結果出乎意料：

聚丙烯PP材質的盒子加熱油脂3分鐘，微塑料釋放量是裝水加熱的29倍。

聚乙烯PE材質的盒子，微塑料釋放量是直接飆升到125倍。

除了微塑料，重金屬釋放同樣出乎意料。加熱後，油脂中的銅、鉛、鋅含量，分別比水中高出309倍、147倍、80倍。

這些微塑料本就容易進入人體組織、穿透細胞，再加上被油脂包裹，毒性會更高，會直接破壞細胞膜，損傷腸道。

微塑料進入人體後會發生什麼？

微塑料可以通過呼吸進入肺部，也能富集在肝臟、腎臟等各個組織中。

微塑料在自然環境中廣泛存在，不僅在水體、空氣中被發現，甚至在人體中也有蹤影。

越來越多研究表明，微塑料可以通過多種途徑進入人體，如呼吸、飲食和皮膚接觸，引發潛在危害。

具體可能包括：

刺激消化道或呼吸道，引發局部炎症

納米級塑料可能穿透細胞膜，干擾細胞功能

塑料中釋放的塑化劑可能干擾人體內分泌系統，影響生殖健康

在母乳或胎盤中發現微塑料，可能影響嬰幼兒健康

破壞胃腸道微生物菌群，引起腸道疾病



1. 增加腦血栓風險

2025年1月，發表在《科學進展》上的一項研究證實，微塑料顆粒會被免疫細胞吞噬，然後隨着血液流動，最終停留在大腦的血管中，這可能會導致血管堵塞、腦血栓，並導致神經行為異常。

2. 增加心臟病風險

2024年，國際期刊《心臟病學研究綜述》上發表的一項研究發現，微塑料和納米塑料已經侵入頸動脈組織中，增加了心臟病、中風和死亡的風險。與那些動脈中沒有檢測到微塑料和納米塑料的人相比，檢測到這些塑料的人在未來34個月的隨訪中，發生心臟病、中風或全因死亡的風險高出4.53倍。

3. 增加腸道疾病風險

2021年發表在國際期刊《環境科學與技術》上的研究發現，炎症性腸病患者糞便微塑料水平明顯高於健康人。而且體內的微塑料含量過高，可能會加劇腸道炎性反應，誘發腹瀉、腹痛甚至直腸出血。

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微塑料的5個隱蔽來源

1. 1升裝的瓶裝水中約含24萬個塑料微粒

2024年1月發表的一項研究中表示，研究人員利用新型光學成像技術觀測到瓶裝水/桶裝水中「納米塑料/微塑料」的存在，發現每瓶1升裝的瓶裝水中，約含有24萬個塑料微粒，包括90%的納米塑料和10%的微塑料顆粒，並且瓶裝水經過高温暴曬，會含有更多的微塑料。

自來水中也含有微塑料。有研究對來自全球14個國家的159份自來水樣本進行了分析，其中129份含有納米塑料/微塑料，檢出比例高達81.1%。

2. 嚼一塊口香糖能釋放出上千個微塑料

2025年3月，加州大學的研究人員發表的一項研究顯示，嚼一塊口香糖能釋放出成千上萬的微塑料顆粒。

數據顯示，每克口香糖大概能釋放100個微塑料顆粒，有的口香糖每克能釋放出600個。一塊普通的口香糖重2～6克，所以一塊口香糖最多能釋放3000個塑料顆粒。

更深入的研究發現，大部分微塑料在嚼口香糖的前2分鐘內就脱落了，嚼8分鐘，就能釋放出94%的微塑料。

3. 一次性紙杯喝熱飲釋放數萬微塑料

2020年，來自印度理工學院的研究團隊發表在《危險材料雜誌》（Journal of Hazardous Materials）上的一項研究結果顯示，如果把熱飲倒進一次性紙杯裏，大概15分鐘，這些紙杯就會往飲料裏釋放25000多個微塑料微粒。

如果每天用一次性紙杯喝3杯茶或者咖啡，那麼每天就會不知不覺地喝進去75000個塑料微粒。

4. 用茶包泡茶喝會釋放大量微塑料

有研究指出，用尼龍66或者聚酯（PET）做成的茶葉袋，泡在95℃的熱水裏5分鐘，會釋放出116億個微米級塑料和31億個納米級塑料顆粒。

也就是說，喝用茶包泡的茶時，大概會有140億個塑料微顆粒跟着茶水進到身體裏，可能對健康造成潛在威脅。

5. 每克清潔海綿釋放650萬微塑料

2024年《環境科學與技術》期刊上發表的研究發現，「清潔海綿」每磨損1克，就能釋放出650萬個微塑料。

研究團隊從市場上購買了3個知名品牌的清潔海綿，然後反覆用它們在有紋理的金屬表面上摩擦。當其被粗糙的金屬表面磨損後，結果直觀顯示，清潔海綿每磨損1克，就能產生240～1010萬個微塑料纖維。

如何減少微塑料攝入？

1. 減少塑料使用

特別是一次性塑料製品，儘量使用玻璃、木質、陶瓷或不鏽鋼等材質的物品進行替代。

另外，易潔鑊也是容易被忽略的「微塑料」殺手。一旦塗層出現劃痕，就要立刻換掉，否則會隨烹飪逐漸破損並釋放大量微塑料。

2. 把水燒開後再喝

雖然飲水會讓我們攝入微塑料，但把水燒開後再喝，可減少微塑料進入人體，降低其對身體的傷害。也建議大家水燒開後多沉澱一段時間，並使用過濾裝置。

3. 避免高温使用塑料產品

如高温下的塑料瓶裝水、微波爐加熱的塑料飯盒等，應儘量避免，以防止有毒有害物質的釋放。

加熱飯菜儘量用玻璃/陶瓷碗：

絕大多數普通塑料容器，如外賣盒、保鮮盒、保鮮膜等在微波爐高温下會加速變形、分解，這個過程會釋放大量微塑料和化學物質到食物中。即使是標有「微波爐適用」的塑料，長期或高温使用也存在風險。油性、酸性食物更容易促進塑料成分遷移。

4. 吃海鮮時儘量不吃動物內臟

微塑料會通過海洋環境進入海洋生物體內，在腸道、肝臟等內臟組織中的微塑料含量較高。因此，吃海鮮等海產品時，建議提前去除這些內臟部位，減少微塑料攝入。

5. 喝茶儘量不用塑料材質的茶包

日常泡茶時，要儘量避免購買和使用塑料材質的茶包，優先選擇散茶或使用不鏽鋼、玻璃材質的茶濾網。

6. 謹慎選擇個人護膚品

避免使用含有磨砂顆粒的洗面奶、牙膏等化妝品。

減少微塑料攝入行動指南

1. 小心微塑料的5個隱蔽來源

口香糖、一次性紙杯、清潔海綿、茶包、瓶裝水。

2. 這樣做，減少微塑料攝入

減少塑料使用、避免高温使用塑料產品、吃海鮮時儘量不吃動物內臟、謹慎選擇個人護膚品、喝茶儘量不用塑料材質的茶包。

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