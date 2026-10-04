椒鹽豬扒食譜｜做法鬆軟多汁醃豬扒5大貼士、茶記必食鑊氣小菜

椒鹽豬扒做法，豬扒肉質鬆軟，入口微辣，散發出椒鹽的陣陣鹹香。剛炸好的豬扒肉汁豐富，半肥瘦的豬肉伴隨香脆的炸蒜，口感極佳，即使如此簡單菜式亦足以令人回味。一碟齒頰留香椒鹽豬扒除了要選擇肥瘦平均的豬扒外，仲有5大貼士醃豬扒，更有2樣材料令豬扒肉質鬆軟多汁！



豬扒鬆軟多汁必殺技

椒鹽豬扒是茶餐廳或大牌檔餐牌上常駐名菜之一，好吃的椒鹽豬扒除了椒鹽比例恰到好處外，豬扒的肉質亦要鬆軟多汁、外脆內嫩才可稱為上品。還記得以前筆者跟一位茶餐廳的老闆聊天時，詢問了關於醃肉的小貼士，雖說醃肉的材料大同小異，但老闆說有2樣材料是令豬扒鬆軟多汁的必殺技。

椒鹽豬扒食譜

醃出鬆軟多汁豬扒5個貼士

1.豬扒必須印乾水分，以免因水分而沖淡醃料的味道。

2.用刀背或肉錘揼鬆豬扒，直至豬扒的大小比原來的大1.5-2倍。

3.加入少量的梳打粉令肉質鬆軟、脹身及軟腍

4.用手為豬扒按摩，而且有助醃料入味

5.最後一步用油把表面的肉汁及醃料封好，並令肉質更滑身。

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椒鹽豬扒食譜做法

椒鹽豬扒食譜

椒鹽豬扒食譜 材料 脢頭肉扒3塊 蒜蓉4湯匙 蔥花1湯匙 醃料材料 生抽1湯匙 胡椒粉1/2茶匙 生粉1湯匙 鹽1/2茶匙 油1湯匙 梳打粉1/5茶匙 雞粉1/2茶匙 糖1/2茶匙 水3湯匙 椒鹽材料 豆瓣醬1/2茶匙 米酒1湯匙 蒜蓉1湯匙 五香粉1/2茶匙 做法 1.洗淨豬扒及印乾水分，以肉錘或刀背揼鬆豬扒。 2.加入醃料略拌勻，再加油拌勻醃30分鐘。 3.中火燒熱油鍋，加入豬扒以半煎炸形式炸5分鐘或至金黃色，取出。 4.原鑊加入4湯匙蒜蓉，以中火炸成金蒜，取出。 5.原鑊加入豆瓣醬及1湯匙蒜蓉，以中火爆香，下米酒 6.豬扒回鍋，加入蔥花及金蒜略炒，即成。

椒鹽豬扒小貼士

1.炸豬扒時頭1分鐘不要攪拌以鎖住肉汁。

2.醃肉時，最後加油有助把肉汁及醃料封實表面，也令豬排滑身。

健康小貼士：

豬肉的蛋白質豐富，脂質中富含維他命B1。維他命B1可除疲勞，其含量約為牛肉的8倍，特別在腰內肉及腿肉中含量較高。豬肉的鉀含量也很多，有助消除水腫。肥肉燉的時間增長，肥肉中的飽和脂肪酸和膽固醇可以轉化為單不飽和脂肪酸，對人體有益。

製作椒鹽豬扒最常用到的都會是急凍豬扒，倘若烹調前忘記解凍的話，也頗為麻煩。不過，坊間亦有不少解凍方法可運用家中已有的素材及工具來幫手，解凍時間基本上用5至10分鐘可完成。下次想吃椒鹽豬扒，亦可嘗試以下解凍法。

按圖看「鹽水解凍」做法︰

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按圖看鍚紙做法︰

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攝錄：楊帆、陳嘉杰

剪接：梁惠怡

食材提供：Deluxe