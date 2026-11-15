蔬菜吃不完勿放雪櫃？營養師揭5款蔬菜免汆水入冰格　可放一個月

大家買青菜回家，通常會冰在冰箱（雪櫃）中，而非冷凍裡，擔心冰在冷凍會影響風味。不過，其實有些蔬果冷凍保存不僅能延長保鮮期，還能讓日常料理更加便利。根據日網《サンキュ！》報導，蔬菜專家及營養師「小島香住」，推薦五種適合冷凍保存的蔬菜，冷凍備好菜，在煮食時就能更加方便。

蔬菜吃不完別直接冰冰箱！營養師教1招，放一個月也新鮮

小島香住表示，提到冷凍蔬菜，許多人可能聯想到超市的冷凍菠菜或花椰菜，這些蔬菜經過汆燙處理後，就可以冰在冰箱，想吃的時候就可以快速食用。然而，小島香住介紹的以下五種蔬菜，在不用汆燙的情況下，就可以直接放進冷凍儲存，讓保存期更長，使用時不需要解凍，實用又省時！

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1. 小松菜（日本油菜）

小松菜的草酸含量較低，非常適合生冷凍保存。由於葉菜類容易軟爛或失去顏色，因此在新鮮時冷凍是最理想的選擇，保存期限可以長達1個月。

洗淨擦乾後，將小松菜切成約3至4公分的段，然後放入鋪有廚房紙巾的冷凍袋中，輕輕排平後放入冰箱冷凍。

冷凍後可直接加入醬油，輕鬆變成涼拌菜。也可以放入熱味噌湯或泡麵（即食麵）中，蔬菜會迅速軟化，增添風味。炒菜時，也能直接加入鍋中。

2. 青椒甜椒

洗淨擦乾後，去籽並切成2至3公分寬的條狀，冷凍後依然很容易切，建議冰冷凍前可以切得大塊一點，這樣能在烹調時有更多的使用選擇，切好後再將青椒甜椒放入袋子中冷凍，保存期限可以長達1個月。

冷凍後的青椒可直接切片，加入沙拉（沙律）中，自然解凍即可食用。也可以浸泡在醬汁中做為快速醃製的材料，或直接用於炒菜。

3. 牛蒡

牛蒡屬於根莖類蔬菜，雖然它的保鮮期較短，但冷凍保存不僅能節省空間，還能軟化纖維，縮短烹煮時間，且味道更容易入味，保存期限可以長達1個月。

將牛蒡洗淨去泥後擦乾，切段成4至5公分，包好保鮮膜，放入袋子中冷凍。

冷凍後的牛蒡可直接加入炒菜或煮物中，即便切得較粗，也能迅速煮熟，並且更容易入味。若需要細切，建議在冷凍後切就可以了。

4. 青蔥

洗淨擦乾後，將青蔥切成小段，放入鋪了廚房紙巾的保鮮盒中，再蓋上一層廚房紙巾後密封冷凍，保存期限可以長達1個月。

從冷凍庫拿出來的青蔥，可以搖晃容器讓蔥花更鬆散，直接撒在涼拌豆腐等料理上，或加入炒飯、煎餃、煎餅等料理中。

5. 香芹（巴西里葉）

比起乾燥香芹，冷凍香芹能保留更多香氣與顏色。洗淨擦乾後，將香芹的葉子摘下，葉子與莖分開放入冷凍袋中冷凍保存期限可以長達1個月。

冷凍後，香芹可直接搓揉成細末，作為料理的裝飾使用。當你烹調肉類時，可以用莖來去腥或增香。

如果冷凍前能徹底擦乾蔬菜上的水分，冷凍時蔬菜就不容易黏在一起，這樣不僅提高了保存效率，也大大提升了使用時的便捷性。妥善冷凍蔬菜不僅能延長保鮮期，還能節省時間，讓你的料理更加快速高效。

掌握冷凍技巧後，無論是大量購買蔬菜還是預備食材，都可以減少浪費，也能減少頻繁去超市購買食材的次數，達到節省開支的效果。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：蔥吃不完別直接冰冰箱！營養師教1招，放一個月也翠綠又脆口】

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