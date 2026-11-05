菠菜功效｜日廚揭根部最甜最強骨勿切掉！1招輕鬆去沙+紅白根分別

菠菜功效｜菠菜屬於莧菜科，富含膳食纖維、維他命A、維他命C，有護心血管、抗癌等功效，被譽為「蔬菜之王」。不少人煮菠菜時都會將根部切走，覺得口感不好，又難清洗。但日本廚師指出，菠菜根部更甜，還有助強健骨骼。而市面上的菠菜有紅根與白根。它們之間有咩分別？想涼拌揀邊種好？



菠菜根含有一種叫做「甜菜紅素」的色素，呈現紅色或粉紅色。

菠菜功效｜日本廚師揭菠菜根部更甜 切走超浪費

菠菜根之所以會變紅，與「色素」有關！據日本媒體《Yahoo》報道，廚師「帕普醬」（パプちゃん）解釋，菠菜根含有一種叫做「甜菜紅素」的色素，呈現紅色或粉紅色。大部分屬於「莧菜科」的植物均含有這種色素，例如：甜菜根、莧菜等。

此外，菠菜根富含錳等礦物質，有助強健骨骼，預防貧血。帕普醬還表示，菠菜在低溫環境下會儲存糖分來防止凍傷，所以冬天的菠菜最甜，而根部更是全株最甜的地方，切走非常浪費。如果擔心根部容易夾帶泥沙，可按以下步驟，便能輕鬆清洗，受熱更均勻。

1. 稍微切除最底的根尖。

2. 用刀在根部劃上「十字」即可。



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菠菜功效｜菠菜紅根VS白根 想涼拌最好揀邊種？

紅根菠菜又被稱為「紅嘴綠鸚哥」。但經常買菜的朋友可能都知道，還有1種菠菜是白根的，據上海蔬菜食用菌行業協會的資料顯示，它們之間不止顏色差異，更有不同的口感。想涼拌最好揀邊種？

紅根菠菜與白根菠菜的區別 紅根菠菜 白根菠菜 品種來源 亞洲常見傳統品種、本地主要品種 國外引進的菠菜品種 根部顏色 呈紅色或粉紅色 呈白色 葉片特徵 葉片較小，顏色為深綠色 葉片較大，顏色較淡，呈淡綠色 種植季節 主要在秋冬季節 主要在春夏季節 口感與吃法 帶有甜味，適合煲湯、清炒 帶有淡淡的澀味，較嫩，適合涼拌

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菠菜防癌／護心血管等5功效

菠菜功效【1】護眼

菠菜富含玉米黃素、葉黃素，能有效過濾電子產品的藍光，保護視網膜，並能預防黃斑部病變與夜盲症。

菠菜功效【2】預防貧血

每100克菠菜就含有2.5至2.9毫克的鐵，有助改善因缺鐵性貧血而引起的頭暈乏力、面色蒼白。但要注意菠菜中的草酸會阻礙鐵質吸收，建議煮之前先將菠菜汆燙1分鐘左右，並與橙、甜椒等富含維他命C的食物一起吃，可提高吸收率。

菠菜中的草酸會阻礙鐵質吸收，建議與橙、甜椒等富含維他命C的食物一起吃，可提高吸收率。（Pixabay@ Lydia Jung）

菠菜功效【3】護心血管

菠菜含有硝酸鹽，會在體內轉化為一氧化氮（NO），幫助放鬆血管、改善血液循環。同時，菠菜屬於「高鉀」蔬菜，鉀離子能排出體內多餘的鈉，有助控制血壓。

菠菜功效【4】助防癌

據台灣癌症基金會的資料顯示，菠菜是葉酸含量最高的蔬菜，每100克就約含有190至230微克（µg）的葉酸，能能保護DNA並抑制癌細胞增生，從而降低罹患癌症的風險。不過葉酸比較怕高溫，烹飪時建議以快速汆燙或大火快炒為主。

菠菜功效【5】通便

菠菜富含非水溶性膳食纖維，能吸收水分，增加糞便的體積，促進腸胃蠕動。

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參考資料：上海蔬菜食用菌行業協會

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

