洗菜｜擔心蔬果農藥殘留？專家教正確清洗3步驟　不用小蘇打鹽水

農藥洗得掉嗎？新聞一出現「農藥殘留超標」，不少人就擔心蔬果到底該怎麼洗才能安心吃。營養師教3招可避開大部分的殘留農藥，千萬不要因為看了食安新聞而不敢吃蔬果，更不利於維持健康均衡！



台灣營養師莊譓馨表示，蔬果種植過程可能使用農藥，採收後也可能留下少量殘留，但是否有影響仍要看實際殘留量與暴露情況。與其看到農藥殘留「超標」就過度焦慮，不如掌握正確選購與清洗方式。

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常被點名的蔬果怎麼吃？選好來源、換著吃

部分葉菜、香辛植物、豆菜類及連續採收作物，過往較常有違規紀錄或被列為加強監測品項。因此莊譓馨建議，買菜時選擇當季、來源清楚的蔬果，也可留意有機、產銷履歷、CAS等相關標章，並選擇熟悉、信譽良好的商家。

莊譓馨說，家中也不要老是固定吃幾種蔬菜，可輪流更換菠菜、高麗菜（椰菜）、青花菜（西蘭花）等不同種類。蔬果是膳食纖維、維生素、礦物質及植化素的重要來源，若因擔心農藥而刻意少吃，反而可能影響飲食均衡。

蔬果怎麼洗？記住「先泡、再沖、後切」

想降低農藥殘留，莊譓馨指出，清水充分清洗就是簡單實用的方法，不需要特別使用鹽水、小蘇打、醋或蔬果清潔劑。

清洗時掌握「先泡、再沖、後切」原則，以流動清水浸泡、充分沖洗後再截切。水果即使最後會削皮，也應先清洗外表，再削皮或切開，避免表皮髒污被帶入可食用的部位。

外食族降風險 掌握3原則

外食族想降低吃到農藥殘留蔬果的風險，莊譓馨建議可參考以下3大原則：

1. 優先選擇容易去皮食材

可多選馬鈴薯（薯仔）、地瓜（番薯）、蘿蔔、絲瓜等需要削皮的根莖瓜果類。

2. 少喝湯汁、選清淡料理

吃湯麵、青菜湯以吃料為主，少喝湯；火鍋葉菜可最後再下鍋，煮完也少喝湯。

3. 選來源清楚的店家

若店家標示使用有機或產銷履歷食材，可優先選擇，並以信譽良好的店家為主。

莊譓馨提醒，與其因農藥或重金屬資訊過度焦慮，不如記住「選來源、洗乾淨、吃多樣」，降低不必要暴露，也保留蔬果的營養價值。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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