梳打粉用途｜醃肉嫩滑、去農藥殘留4大妙用　酒後喝蘇打水護胃？

下廚的朋友肯定對小蘇打（梳打粉）不陌生，做饅頭、麵包時經常會用到，其實除了以上的功能外，小蘇打還有非常多的其他妙用。



小蘇打，是碳酸氫鈉（NaHCO3）的俗稱，屬於鹼性物質，因此使用它其實就是在利用鹼的特性。

梳打粉更多用途

梳打粉4種用途（01製圖）

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1. 醃肉

用小蘇打醃肉的時候，肉類所處環境的pH值會增大（偏鹼性），蛋白質不再保持穩定，溶解度會增大，呈現出網狀結構，能夠更好地減少水分散失，起到一定的保水性，確實變得更加柔軟的，但需要注意時間，太長容易把肉「醃老」。

2. 清洗農藥

用小蘇打去除果蔬表面的農藥殘留效果非常好，有研究表明，在碳酸氫鈉溶液中浸泡12分鐘到15分鐘之後，蘋果表面的殺蟲劑幾乎被去除乾淨了。

需要注意的是，使用小蘇打水清洗農藥時並不是越濃越好，濃度超過15%去除率反而下降，日常建議使用1%左右濃度的小蘇打，不至於影響食物的風味。

3. 清潔衛生

除了洗果蔬，小蘇打還可以用作日常清潔使用，包括枱面、鏡面、抽油煙機、杯子等，小蘇打顆粒是一種比較温和的研磨劑，用小蘇打粉末直接擦拭可利用摩擦去除掉一部分污漬。

4. 直接飲用

很多人喝過蘇打水，其實蘇打水裏的蘇打並不是「蘇打」，而是小蘇打，適量飲用後可以起到中和胃酸的功能。

經常飲酒的朋友可能習慣性喝一瓶蘇打水，利用的就是這點，同時蘇打水還能補充水分、加速酒精代謝產物排出體外，不過蘇打水並不是萬能的，千萬不能因此而酗酒。

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