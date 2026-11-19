曾擔任台灣區域醫院院長的抗癌名醫蔡松彥，在2014年確診罹患肺腺癌合併鱗狀細胞癌。經歷手術與化療標準治療後，約5個月追蹤檢查卻發現同側肺部另一葉出現腫瘤，這次復發危機促使他重新思考健康與生活方式的關係。經過約10個月的生活與飲食調整，至今已10年未復發，更能完成中央山脈連續9日縱走行程。



蔡松彥在中醫師胡乃文經營的YouTube頻道「胡乃文開講－名醫談養生」中分享，長期處於高壓、幾乎沒有休息的狀態持續約5年時間，才導致罹患肺癌。面對癌症復發，他不僅接受正規醫療，更開始研讀《黃帝內經》等中醫典籍。

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《黃帝內經．靈樞》中「經脈者，所以決死生，處百病，調虛實，不可不通」的論述啟發了他，認為不應只關注已經出現的疾病，也要重視日常生活與身體狀態的調整。

在飲食調整方面，蔡松彥制定了抗癌餐盤原則，主要是減少碳水化合物、增加Omega-3脂肪酸、每天攝取5份蔬菜與2份水果。

他分享外食細節作法，建議先將飯量減半，並搭配足夠的蔬菜、蛋白質及適量好油，避免只減少主食卻未補足身體所需的其他營養。他會隨身攜帶好油，通常選擇橄欖油、亞麻仁籽油、紫蘇油、印加果油、苦茶油等，若不習慣喝純油，也可選擇核桃、夏威夷豆等堅果替代。

魚類方面則選擇鯖魚、秋刀魚、沙丁魚（沙甸魚）及鮭魚（三文魚）等富含Omega-3脂肪酸的種類。蔬菜在他的抗癌餐盤中佔有重要地位。蔡松彥指出，十字花科蔬菜與蔥屬蔬菜是他每天必吃的食材。十字花科蔬菜包括花椰菜、青花菜（西蘭花）、芥蘭及高麗菜（椰菜），其含硫化合物對身體抗氧化作用非常重要；蔥屬蔬菜則有洋蔥、大蒜及青蔥，他認為這些都是親民、CP值高的好食材。

蛋白質方面，他建議魚、肉、奶、蛋、豆一天最好在6到8份；菇類、藻類也可納入日常飲食，其富含多醣體，是抗癌、防癌的重要成分。水果部分每天攝取2份，以自己的拳頭大小作為估算方式；蔬菜則以每天5份為目標，約相當於2碗半煮熟的葉菜類。

蔡松彥維持BMI在22左右，在總熱量不變的情況下，讓碳水化合物攝取只佔30%，主食減半或減到三分之一，熱量不夠則用好油替代。不過他強調飲食還是得看運動量，運動量高仍需多吃一點。

他也重視規律作息與運動，通常在清晨4時30分至5時起床，接著運動約1至2小時，再安排靜心活動，約上午8至9時進食。日常生活方面，蔡松彥建議不必過度追求完美，可以掌握80%維持健康生活、20%保留彈性的原則，偶爾吃冰淇淋或喝可樂，避免因過度限制而失去生活樂趣。

談到如何走出癌症復發的陰霾，他認為首先要接受現實，再積極尋找出路，維持正常三餐與規律睡眠，調整心態、減少心理負擔，順天應人，便不必過度絕望。

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