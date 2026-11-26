粟米香甜可口，不論煮湯、炒菜或直接水煮都相當受歡迎，不過處理粟米時，最讓人頭痛的莫過於黏在粟米粒上的粟米鬚，往往得花不少時間一根根清除。



台灣農糧署日前在Facebook分享粟米及粟米筍的處理技巧，只要多一個簡單步驟，就能讓粟米鬚輕鬆脫落，甚至利用微波爐加熱約4分鐘，就能省下不少工夫。

粟米及粟米筍的處理技巧（Facebook@鮮享農YA - 農糧署）

台灣農糧署指出，想要快速去除粟米鬚，可以先將保留完整苞葉的粟米洗淨，接著切除尾端約2至3公分，再將整根粟米放入微波爐加熱約4分鐘。取出後稍微放涼，再剝開外層葉片，粟米鬚就會跟著脫落，不必再費力逐根拔除。

至於粟米筍，也有方便的剝除方式。可以先從中間將葉片劃開，再將葉片連同粟米鬚由下往上向外剝開，並切斷根部，接著捏住葉片與鬚，從上方將粟米筍拉出，就能順利取出。

除了剝除技巧，台灣農糧署過去也曾分享粟米切法，避免切塊時粟米粒四處飛濺。若想將粟米切段，可以利用靠近刀柄處的刀根切入，一邊下刀一邊旋轉粟米；若要切片，則可將粟米直立放在砧板上，由上往下垂直切開。

如果想取下完整粟米粒，可以先用菜刀切下一排粟米粒，再用大拇指指腹沿著空出的地方向外掰開，逐排取下粟米粒。若手邊沒有合適工具，也能先將粟米放入鍋中快速汆燙（飛水），待粟米芯稍微軟化後，再剝取粟米粒會更加省力。

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