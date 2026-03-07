粟米保存｜常見3錯誤愈放愈唔甜！室溫雪櫃都錯+正確3步保鮮1個月

粟米保存｜粟米營養豐富，具護眼、抗氧化、穩定血糖等功效，價錢卻便宜，街市最平$10有3條，但買回來後你會如何保存？直接放雪櫃？還是隨便放置室溫？原來通通都不對！錯誤的保存方法，不但未能保鮮，還會令粟米愈放愈不鮮甜。正確保鮮粟米的方法又是什麼？



粟米保存｜儲存不當 粟米鮮甜度大減！

看來美味多汁的粟米，為何烚煮後卻不太鮮甜？除了因為買到不新鮮的粟米外，也可能是你保存的方法不當，令它的鮮甜味道大減？日本烹飪專家、前超市農產品經理Parutoyo（帕魯豐）在她的專頁中分享，不正確的保存粟米方法，會令粟米產生反效果，大失甜度和風味。

粟米不香甜，原來跟你如何保存它有關！（pexels）

烚粟米貼士｜包香甜5招先浸水2塊葉是關鍵 粟米「甩牙」唔新鮮？

粟米保存｜3大常見錯誤

錯誤1：放置室溫 流失糖分

粟米收成後，會繼續消耗能量，容易失去當中的糖分。尤其在炎熱的夏天，若你把買回來的粟米用膠袋載着，放置在室溫下，流失糖分的速度會更快，即使只有幾小時，甜度也會變得不那麼突出。

粟米收成後，會隨時間流失當中的糖分。（Pixabay）

揀粟米貼士｜挑靚粟米睇2部位 1招叮粟米超甜營養更多5分鐘搞掂

錯誤2：放進雪櫃 變硬失鮮味

不宜置於室溫，那麼該放進雪櫃吧！事實也不絕對正確，因為還要看你怎樣處理。粟米即使帶有果葉包覆，但一樣容易變乾，放在雪櫃裡水分容易流失，易致粟米粒變硬變皺，失去原有鮮味。

粟米（VCG）

錯誤3：煮熟後冷藏 水分流失影響風味

粟米在高溫烹煮時，水分會被蒸發，如果不加以處理，直接放進雪櫃冷藏，粟米的水分便會加倍流失，大大影響風味與口感。

粟米保存｜正確保存方法

想保持粟米的原有風味，買回來應該如何處理？

步驟1：買回來後立即煮熟

粟米的糖分會隨著時間逐漸流失，所以最好是盡快把它煮熟。可先把粟米放在沸水中，加熱3-5分鐘，把它的甜味釋出。

步驟2：煮熟後用保鮮紙包裹

趁粟米還未冷卻時，用保鮮紙緊緊包裹着，有助防止水分蒸發，保持新鮮。

步驟3：放進雪櫃冷藏

粟米包裹後，才放進雪櫃冷藏，最好在2-3天內食用。如無法立即吃完，可以用刀削下粟米粒，放入密實袋中再把它冷凍，可保存一個月。由於質感會略有改變，建議可作放湯、炒菜等，而非直接食用。

切粟米貼士｜下刀多做1動作切件好輕鬆！剝粟米粒5方法點揀最甜？