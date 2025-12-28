粟米筍｜低卡方便營養高 醫推早餐必備3食材！粟米筍=減肥神器！

減重關鍵在於均衡飲食，首要條件是攝取足夠蔬菜量，而粟米筍因其營養豐富且幾乎不含農藥，成為理想的早餐蔬菜選擇。台灣新陳代謝科醫師蔡明劼更推薦粟米筍作為忙碌現代人的早餐必備食材。



蔡明劼醫師在Facebook分享，減脂需要均衡飲食，而均衡飲食的第一步就是「吃到足夠的蔬菜量」。針對現代人早餐時間緊迫的問題，他建議可選擇不需烹煮、能快速上桌的食材，如小黃瓜、牛番茄及粟米筍。其中，小黃瓜洗淨即可食用，牛番茄切兩半就能入口，而粟米筍則是他個人最常選擇的早餐蔬菜來源。

根據台灣農業部經營的農業兒童網資料，粟米筍實際上是粟米的幼苗階段，與成熟粟米相比，口感和營養成分有明顯差異。粟米筍不同於屬於澱粉類的粟米，它被歸類為蔬菜類食物，具有低熱量、低碳水化合物的特點，且營養價值極高。粟米筍富含鉀、鐵、硒、多種維生素（B1、B2、B6、C及E）、胡蘿蔔素、蛋白質、脂肪、葉酸及膳食纖維等營養素。

蔡明劼醫師也分享了自己的食用方式，他習慣在超市購買一大包冷凍粟米筍，每次燙一小鍋後放入冰箱保存，每天早上直接取出數根搭配早餐食用，完全不會感到麻煩。由於粟米筍口感脆嫩，整根都可食用，成為忙碌生活中的便利健康選擇。

