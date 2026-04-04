粟米點揀好？台農署教3招辨新鮮 睇頭或睇尾？1招保存逾半年+食譜

粟米富含豐富的營養，例如膳食纖維、蛋白質、澱粉、維生素（維他命）、礦物質，是常見的糧食作物，烤粟米、粟米排骨湯等都是常見美味的料理。



台灣農糧署建議，買粟米時可注意粟米鬚、粟米外葉、粟米粒，尤其是粟米鬚更是判斷粟米是否新鮮的關鍵。台灣農糧署更提供粟米特色食譜，鹹香的椒鹽粟米是作為下酒菜的好選擇。

3種常見粟米差異大！控糖減脂必看：這樣選才對健康有益👇👇👇

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粟米怎麼挑選？

農糧署在Facebook專頁「鮮享農YA－農糧署」發文分享，建議選購粟米時可以注意以下幾點，就可以買到香甜可口的粟米：

1. 粟米鬚為有光澤，淡黃色

2. 粟米外葉鮮綠，可掀開外葉檢查是否有蟲蛀

3. 粟米粒飽滿緊實、排列整齊



粟米的「粟米鬚」是判斷粟米是否新鮮的關鍵，因為每一根粟米鬚都和粟米粒連結在一起，所以可以從粟米鬚的顏色來判斷粟米狀態。若粟米鬚呈現綠色，代表尚未成熟，吃起來會不夠甜；若看起來乾燥、枯黃散開，就表示已採收放一段時間了。

粟米怎麼保存？

至於粟米買回家後，究竟該如何保存呢？先前在《健康好生活》節目中，料理名廚蔡季芳曾分享保存粟米的秘訣，只要用清水將粟米洗乾淨後，切成一塊一塊適合料理的大小，然後用保鮮袋分裝，放進冷凍庫即可，下次不用解凍就能直接下鍋，讓粟米保持在最新鮮的狀態，但記得不要放在冷藏，不然水分會被吸收，導致粟米粒變得乾扁。

此外，自己在家也可以製作「粟米罐頭」，首先把粟米顆粒切下，接著放在保鮮盒中，加入少許鹽、糖和水，用電鍋蒸熟後，就能維持粟米的鮮甜。

還有網友在Facebook社團「家常菜」分享保存粟米的撇步：

「直接切好分裝冷凍，下次拿出來煮湯」

「我都新鮮的直接放冷凍，煮熟跟剛買的一樣一樣」

「我切一切直接冷凍，放半年沒問題」

「我是切好直接放冷凍餒，要吃拿出來丟進去煮」

「我覺得冷凍過後的粟米，口感有差，所以我現在都買沒有脫殼的粟米，比較能放！」



最後，農糧署還提供了製作椒鹽粟米的食譜：

椒鹽粟米食譜

椒鹽粟米（Facebook@鮮享農YA－農糧署）

準備材料：粟米2支

調味料：蔥1支、蒜末2～3瓣、辣椒1根、胡椒鹽2小匙

1. 切-粟米切成八等份，表面刷油

2. 炸-氣炸鍋180度13分鐘

3. 拌-將調味料與粟米拌勻，再氣炸2分鐘即完成



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：玉米買回家不要直接放冰箱！內行教1招延長保存期限，放半年仍鮮甜飽滿不乾癟】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

