烚粟米貼士｜烚粟米做錯1步甜度流失冷或滾水下鍋？菜販教挑選4招

果實飽滿且外表橙黃的粟米吃起來香甜可口，除直接蒸來吃外，更是炒菜時搭配的首選之一。



吃粟米的好處包含護眼、幫助腸胃蠕動、預防心血管疾病以及調節內分泌和抗氧化等。台灣新北市新莊第一公有零售市場菜販廖炯程也分享挑選粟米的4大原則。

粟米3大營養功效（按圖👇👇👇）

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市場上常見的粟米種類

稻米、小麥及粟米是世界三大主要的糧食作物，三者提供50％以上人類所需的熱量來源。廖炯程表示，市場上常見的粟米種類有以下4種：

1. 黃粟米

因呈現金黃色，葉黃素與胡蘿蔔素、粟米黃質等含量較高，所以對眼睛有較高的營養價值。

2. 白粟米（黃白相間）

甜度與水果相當，有「水果粟米」之稱。

3. 白龍王（牛奶粟米）

甜而脆口，是日本北海道的品種在台灣種植，可直接生吃。

4. 糯米粟米（紫色相間）

口感綿密，因澱粉含量高，類似糯米口感而得名，紫色的顆粒含有花青素。花青素最被強調的，是其能有效護眼；另花青素也對腸胃、肝臟與泌尿道等也助益良多。

▼5種粟米熱量、營養比一比（按圖👇👇👇）

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粟米有農藥問題？

針對網傳「粟米農藥打很多，不要多吃」的說法，廖炯程回應，台灣粟米沒有農藥超標的問題。在農業藥物毒物試驗所的檢驗報告中，2020年度編印的2019整年度的抽樣，134件的粟米抽樣中，全數、100％合格。

烤粟米要用什麼粟米？

廖炯程表示，最常見的方式就是甜粟米（黃粟米），「用鋁箔紙加一塊牛油後包起來，放在烤肉網邊慢慢滾動，等其他人忙完、不知道要烤什麼時，它大概也就悶好了，打開鋁箔紙的剎那牛油飄香。」此外，若想學外面的燒粟米，則要選土粟米（整枝白白的），「因為以前的人喜歡有嚼勁，土粟米排列很不均勻，外觀不怎麼好看，且產量少也不穩定，所以種的人變少；現在的人喜歡QQ糯糯的，所以主流派系是用糯米粟米。」

粟米怎樣煮才會甜？冷水下鍋是關鍵！

「食材就先決定勝負了。」廖炯程指出，必須要買黃粟米、白粟米、牛奶粟米等，「煮出來的粟米才都不會讓你失望。」其次是新鮮度，廖炯程說，愈新鮮的粟米愈甜，採收後的粟米粒中，葡萄糖會慢慢轉換成澱粉，甜度會愈來愈低，即使冰著也一樣會變低。再來是料理的手法，廖炯程建議，好的粟米水煮就很好吃，「冷水粟米就下鍋，華麗的灑點鹽，水滾7分鐘至10分鐘後馬上撈起來，不要一直泡在水裡，甜度也會流失。」

按圖掌握2個重點，了解揀超甜粟米的鑒別方法︰

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粟米挑選4大原則

1. 根部切口要白，不能黑心。

2. 外葉要綠，愈綠愈新鮮。

3. 果粒要飽滿完整，不要缺米，不要凹陷。

4. 粟米蒂頭不要有黑孔洞，極可能裡面有蟲。



【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：玉米怎麼煮才會和外面賣的一樣甜？菜販教下鍋前注意1件事！甜度不流失、飽滿又好吃】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

