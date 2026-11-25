一提到「清淡飲食」，很多人覺得就是要少吃肉、多吃素，其實他們都搞錯了。究竟怎麼吃才算清淡飲食？今天我們就來聊聊這個話題。



清淡飲食不等於吃素

日常生活中，很多人對清淡飲食存在誤區，常見的有以下幾個。

誤區 1：清淡=不吃肉、少吃高蛋白食物

蛋白質，尤其是優質蛋白質（主要來自動物性食物和豆製品），是免疫力、肌肉力量和身體修復的核心營養素。

老年人、慢病患者蛋白質合成能力下降，如果長期攝入不足，容易出現四肢無力、肌肉衰減、易感染、病後恢復慢等情況，跌倒和骨折風險也會增加。

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誤區 2：清淡=喝白粥、飯菜單一

一日三餐都是粥、麵條、少量青菜，食材常年不變，看似清淡養胃，實則營養匱乏。

根據《中國居民膳食指南（2022）》，每天攝入12種以上食物，每周25種以上，才能更好地補足維生素、礦物質、膳食纖維等營養素。長期飲食單一，易導致消瘦、乏力、精神差，甚至影響心腦血管及代謝健康。

誤區 3：生病就要嚴格忌口

很多高血壓、高血脂、糖尿病患者容易走入極端：這也不敢吃、那也不敢碰，飲食過度限制。

若過度忌口或節食，會導致營養不良、肌肉流失，反而加重慢病衰弱狀態，不利於病情長期管理。

怎麼吃才算「清淡飲食」？

清淡飲食的關鍵是做到以下幾點。

第一，保證優質蛋白質，每餐有葷有素

日常可適量吃瘦肉、魚肉、雞蛋、牛奶、豆製品，輪換搭配、均衡攝入。咀嚼差、消化弱的人群，可將肉類燉軟、切碎、做羹，使其中的營養物質更容易被人體消化吸收。

第二，食材多樣化，不單調、不寡淡

主食粗細搭配，多換蔬菜種類，適量吃應季水果，做到每天食材不單一、每周飲食不重複，全面補充身體所需營養 。

根據《中國居民膳食指南（2022）》，成人每天各類食物的適宜攝入量為：

穀類200~300克（其中全穀物和雜豆50~150克）

薯類50~100克，蔬菜300~500克

水果200~350克

魚、禽、蛋、瘦肉120~200克

奶及奶製品300~500克

大豆及堅果類25~35克



如果攝入量長期不足，即便食材種類再豐富，身體仍無法獲得充足的營養。

第三，烹飪清淡，少調料、重做法

優先蒸、煮、燉、燴、涼拌，減少油炸、紅燒、重油重鹽。味同嚼蠟不是清淡，相反，清淡飲食要充分利用醋、蔥、蒜、辣椒、芥末等調味品，不僅能提高食慾，還能減少鹽的使用。

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