早餐吃錯增中風風險！粥饅頭易血糖飆升3類食物要避免＋健康3配搭

早餐作為一天中的第一餐，其重要性遠超多數人的認知。經過一整夜的消耗，人體急需補充能量與營養來喚醒新陳代謝。



一份優質的早餐不僅能夠穩定晨間血糖、為大腦提供充足燃料，還能顯著提升上午的工作效率與專注力，同時降低午餐暴飲暴食的風險，對全天健康管理起到關鍵的調節作用。

然而，有些我們習以為常的「健康」早餐，可能在不知不覺中「堵」住血管，加劇血栓風險，甚至埋下腦梗的隱患，習慣這樣吃的朋友需要格外留意。

第一種需要警惕的是醃菜

很多人在吃早餐時喜歡配點醃菜，但幾筷子醃菜加上三餐其他食物，鹽分攝入很容易超標。長期高鹽飲食會加劇高血壓風險，破壞血管內皮完整性，最終可能誘發動脈硬化。此外，醃製食品中往往含有亞硝酸鹽，進入人體後不僅會損傷胃黏膜，同時也是損害血管健康的重要隱患。

相關文章：早餐｜專家指早餐非必要3類人例外恐傷身！4類早餐增致癌三高風險👇👇👇

+ 13

第二種是油條、糕點類食品

油條、煎餅、蛋糕等早餐雖然常見且方便，但它們往往含有對心血管極為不利的反式脂肪酸。反式脂肪酸會提升「壞膽固醇」水平，同時降低「好膽固醇」，導致膽固醇更易在血管壁沉積，加速動脈粥樣硬化和血栓形成，長期攝入對心腦血管健康構成潛在威脅。

第三種是高糖類食物，包括鮮榨果汁和精細碳水

經過榨汁處理的水果，糖分從被破壞的果肉細胞壁中釋放出來，缺少了果渣纖維素的緩衝，糖分更易被人體快速吸收，導致血糖波動明顯加劇。而白饅頭配白粥、白麵條這類精製主食，更是血糖的「加速器」，餐後血糖容易迅速飆升。

長期如此，代謝紊亂風險增加，脂肪也更易在血管壁沉積，為冠心病、腦梗等心血管疾病埋下隱患。日常早餐中，建議適當搭配粗糧、優質蛋白和新鮮蔬果，更有助於維持血糖平穩和血管健康。

相關文章：早餐｜3款雞蛋藏風險？燕麥吃錯血糖升增心血管病 專家教點食至啱

+ 5

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

