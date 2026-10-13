三餐清淡血脂仍飆高？營養師3方法穩血糖　水果份量控制2拳頭大小

一名55歲女性三餐清淡、幾乎只吃燙青菜且肉類攝取少，健檢報告卻顯示三酸甘油酯嚴重超標。台灣營養師邱世昕指出，真正讓血脂飆升的元兇是精緻糖與過量碳水化合物。



邱世昕分享，該名女性拿著健檢報告前來諮詢時表示，自己為了養生都不敢吃肥肉跟炸雞，三餐吃得很清淡，為什麼三酸甘油酯還是高到嚇人。經過仔細詢問飲食習慣後，邱世昕發現問題所在。

維持血脂健康3方法（01製圖）

三餐清淡卻還是血脂飆升？3方法解決👇👇👇

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原來該名女性雖然不吃油，但每天下午都會切一大盤水果當點心、早上習慣吃一塊蔥花麵包，偶爾下午還會跟同事訂一杯微糖的手搖飲。邱世昕指出，這是超級大迷思，很多人以為三酸甘油酯太高是因為吃太多油，但讓三酸甘油酯狂飆的往往是精緻糖跟過量的碳水化合物。

邱世昕解釋，當攝取過多的麵包、糕點、手搖飲，或是台灣現在甜度爆表的水果時，如果身體消耗不完這些糖分，肝臟就會把這些多餘的能量轉化成三酸甘油酯儲存起來。她強調，人們以為沒吃油，其實身體正在拼命自己製油。

針對如何降低三酸甘油酯，邱世昕提供三個小撇步。

第一招是水果份量要控制

水果雖然健康，但一天最多就是兩個拳頭的大小，千萬不要以為健康就當正餐吃到飽。許多人誤以為水果可以無限量攝取，卻忽略了水果中的果糖同樣會轉化為三酸甘油酯。

第二招是小心隱形糖

把精緻的白麵包、白麵條換成糙米、地瓜（番薯）等有飽足感的原型澱粉。邱世昕表示，精緻澱粉會快速轉化為糖分，造成血糖波動，進而促使肝臟製造更多三酸甘油酯。選擇原型澱粉不僅能增加飽足感，也能減緩血糖上升速度。

第三招則是蛋白質要吃夠

邱世昕建議每餐一定要有一掌心的肉、魚或豆腐，這樣才能穩住血糖，不讓多餘的糖分變成脂肪。她提醒大家，清淡飲食不等於健康飲食，關鍵在於均衡攝取各類營養素，並控制精緻糖與碳水化合物的攝取量，才能真正維持血脂健康。

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