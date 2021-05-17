【三餸一湯食譜】糖漬番薯+番茄紅衫魚+話梅山楂排骨+清熱苦瓜湯

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-05-17 19:45

這陣子天氣熱到不得了，早前訪問過中醫師，不同季節都有對應臟腑，而夏天的對應臟腑就是「心」，尤其需要保護。綜合了不同中醫推薦的護心食材，這次結集成一頓「夏日護心三餸一湯」供大家參考，開胃又健康。

月初立夏剛過，陽氣漸長，天氣會逐漸變熱，這變化相信大家都感受得到。早前訪問註冊中醫師，她指夏天要注意清熱和去濕，並不能忽略「養心」的重要性。夏天對應的臟腑是心臟，而參考過多個中醫師的意見，發現多種紅色食物都有護心之效，以水果為例，就包括：士多啤梨、西瓜、蘋果等；至於這次，則挑選番薯、番茄和山楂入饌。

糖漬番薯

不知道大家有沒有食過DON DON DONKI的名物「蜜味番薯」，香甜的番薯再裹上蜜味糖漿，冷熱皆可。中醫師指，番薯既可通便，也能補益脾胃，製成糖漬番薯也是很不錯的前菜。坊間的糖漬番薯多數用麥芽糖，而這個食譜則以較低卡的楓糖漿取代，相對健康，基本上煮完已可享用，但冷藏後食用亦可。

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糖漬番薯食譜

番茄紅衫魚

番茄生津止渴、健胃消食，夏天可製成冷盤麻醬番茄。不過，番茄的茄紅素煮完之後才更易吸收，因此這次就推介十分常見的番茄紅衫魚食譜，喜歡的話更可加蛋一起炒勻。許多人怕煎魚又散又黐底，其實只要油溫夠熱，一般都不會黐，尤其是你用易潔鑊的話就更是萬無一失。此外，煎魚時不要隨便把魚翻來覆去，讓它慢慢定型便可，防止魚肉散得不似魚形。

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番茄紅衫魚食譜

話梅山楂小排骨

筆者素來認為一餐飯要有紅肉、白肉，既然有煎魚，另一道菜不妨煮豬肉。話梅山楂小排骨，一聽已覺開胃，夏天熱到冇胃口時食用就最適合不過。夏天養心宜「增酸減苦」，酸性食物如山楂，既可預防流汗過多而耗氣傷陰，又能生津解渴，健胃消食。話梅跟山楂一向是絕配，以冰糖烹煮後，甘甜之餘，還令排骨更晶瑩通透。

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話梅山楂小排骨食譜

苦瓜黃豆豬骨湯

夏天是瓜果當造之時，中醫推薦大家飲用苦瓜黃豆豬骨湯。此湯主要功效是清熱，如果你有熱氣、暗瘡等煩惱，一星期可飲1至2次。儘管苦瓜偏寒，但黃豆和排骨本身較正氣和健脾，除了能解苦瓜寒性，亦令湯水不會傷脾胃。不過，中醫就特別叮囑，如果想解毒去暗瘡，建議不要煲超過一個半小時，煲太久會令湯水變老火湯，反而較熱氣，影響了清熱功效，變得本末倒置。

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剪接：黃卓敏