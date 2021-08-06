食素減低誘發濕疹？皮炎患者最緊要保濕　此天然抗炎急救品可幫手

香港有不少人患上濕疹，然而很多人認為濕疹「冇得醫」，而且需要搽類固醇，但又怕劑量愈用愈重。近年，不少人又認為素食有助減低誘發濕疹的機會。究竟事實又如何呢？現在一一拆解。



濕疹除了令患者感到痕癢外，嚴重時更會影響社交生活。（資料圖片）

濕疹冇得醫？要一世「搽類固醇」？



濕疹是自身免疫系統的問題，因此濕疹有機會在人生的不同階段出現。然而，濕疹有不同治療的方法，只需要好好控制病情，病人亦可以正常地過生活，情況如鼻敏感一樣，只要避開致敏源，就能夠有效控制病情。

此外，有不少家長聽到類固醇就會聞之色變，認為類固醇對皮膚嚴重的影響，而且只會「愈搽愈多」，劑量亦會隨年紀而增加。然而，外用的類固醇對身體的影響極低，而且劑量亦分為七級，因此家長毋須過分擔心。另外，醫生亦不建議長時間使用類固醇藥物，因此若然皮膚的狀況有改善，一般可以減輕甚至停藥。

外用類固醇有治療濕皮炎，而且對身體影響輕微，只要依足醫生指引，情況好轉後可減少使用或停藥。（視覺中國）

濕疹等如敏感？食素點改善濕疹？



濕疹並不是敏感，但患有濕疹的人士，皮膚較容易有敏感的情況，而敏感亦會誘發濕疹。因此近年坊間不少人提出，食素可以減少濕疹。食素雖然不能醫治濕疹，但不少食物會誘發皮膚敏感，包括蛋、牛肉、海鮮類等，而素菜並不含致敏原，所以亦會減低了出現誘發濕疹的機會。

近年，坊間積極推廣素食主義，認為素食不單可以改善腸胃健康，更可以改善濕疹症狀，一項研究指出，在169個濕疹患者當中，有60%曾增加進食蔬菜的份量，當中近半發現濕疹情況有所改善。雖然研究需要進一步被確認，但無疑吸引更多人選擇全素生活。

茹素可避免接觸致敏原，避免誘發濕疹。（misselvani@IG）

從中醫角度，亦有7類食物需要避免：

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皮炎患者注意！保濕最緊要

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