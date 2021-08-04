蓮藕功效｜潤肺養顏7大健康好處入秋最啱　粉藕或爽藕一睇即知？

藕肉質潔白，中醫認為白色的食物能益肺、養肺，特別適合於秋季裡食用。煮蓮藕湯、蒸肉餅、煎藕盒、南乳燜蓮藕、涼拌蓮藕、清炒蓮藕或與豆瓣醬爆炒，蓮藕可爽、可糯的口感，在不同的烹調手法中均彰顯其獨特的魅力。蓮藕的7大健康好處，包括改善心血管健康及提高免疫力等。



從中醫來看，生蓮藕屬性偏寒，具生津止渴、清熱除煩、養胃消滯、養心生血、調氣舒鬱的效用。（VCG）

蓮藕是蓮的根莖，常見於中華料理，西餐食譜較少有蓮藕菜式。從中醫來看，生蓮藕屬性偏寒，具生津止渴、清熱除煩、養胃消滯、養心生血、調氣舒鬱的效用；煮熟後屬性偏溫，可健脾養胃，補氣養血。湯水食譜亦常有蓮藕的縱影，尤其立秋、初秋之際，爭秋奪暑間暑氣逼人，蓮藕湯有助紓緩煩悶毛燥的感覺。煲蓮藕湯時建議勿用鐵器，以免蓮藕在烹飪過程中變黑。

蓮藕粟米紅蘿蔔湯，助潤肺生津，消暑解熱及除煩燥。（尹嘉蔚攝）

至於，蓮藕在營養學中有著不少健康益處，至少7項功效有益身體，包括︰

1.有助養顏活膚

2.促進血液循環

3.有助調節血壓

4.改善心臟健康

5.增強免疫能力

6.有助腸道消化

7.清潔呼吸系統



按圖可了解更多蓮藕的7大健康好處︰

+ 13

煮熟後的蓮藕屬性偏溫，可健脾養胃，補氣養血。（尹嘉蔚攝）

【同場加映】揀蓮藕貼士︳粉糯蓮藕超甜粟米靠目測 日本專家傳授簡易秘技

有說蓮藕分七孔及九孔，七孔藕較粉糯，適合煲湯或燜煮；九孔藕較脆，適合涼拌或火鍋。然而，有時碰見條條皆是九孔藕，如何挑選才好？原來有個簡單的方法，用目測便知哪部分的蓮藕夠「粉」宜燜；哪部分夠爽宜炒。

據日本揀蔬果業界龍頭代表杉本先生講解，揀蓮藕的重點應該講究「你想要吃甚麼口感？」想燜？想炒？不同烹調方法挑選最好的蓮藕部分來配合。燜蓮藕建議揀大孔、近根部（倔尾）那節。

按圖有答案，了解鑒別蓮藕的方法及原因︰

+ 13

【健康湯水食譜】蓮藕栗子合桃湯不溫不燥 健脾補腎助安神入眠

蓮藕栗子合桃湯食譜

【煎蓮藕餅食譜】清新爽脆不膩滯 簡易快捷家常菜

煎蓮藕餅食譜

+ 1

【涼拌食譜】甜酸蓮藕片爽脆開胃 醃兩個鐘食得！

【素食食譜】筑前煮低卡高纖日式家常菜 超簡單料理愈煮愈入味

筑前煮食譜

+ 1

【氣炸鍋食譜】氣炸蓮藕片香辣薄脆 30分鐘簡易健康零食懶人至啱

氣炸蓮藕片食譜

【豬手食譜】南乳蓮藕燜豬手惹味帶酒香 南乳為什麼紅色？

參考資料︰lybrate/Dr.AXE