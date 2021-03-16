【椒鹽食譜合集】 家常菜必學百搭調味　配菜肉海鮮一樣惹味金香

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椒鹽是港式小炒常用的調味料，香麻而鹹，基本上加了椒鹽即能為菜餚增味提鮮，更能勾起人們濃濃的食欲，有如魔法調味料般。以下集合8個椒鹽食譜，海鮮、肉類、蔬菜應有盡有，任君選擇。

椒鹽即能為菜餚提味提鮮，更能勾起濃濃的食欲，有如魔法調味料般。

椒鹽適合和各種食物搭配，有了它便會將菜餚的味道層次大大提升，這就是椒鹽的奇妙之處。普遍椒鹽都是由五香粉、鹽、蒜蓉及辣椒調味而成，坊間亦有已調製好的椒鹽出售。不過據聞都是由味精製成，因此筆者比較喜歡自己調配。雖說椒鹽的材料大致相同，但根據過往烹煮椒鹽菜式的經驗，認為海鮮、蔬菜使用的椒鹽跟肉類使用的椒鹽略有不同。

按圖看各類椒鹽食材建議：

此外，鼎爺亦在自己節目《阿爺廚房》介紹過椒鹽菜式，更教授如何令椒鹽味道更香，及鹽、五香粉的黃金比例。

按圖看鼎爺推薦椒鹽最佳比例及做法：

以上的椒鹽煮法是筆者的個人建議，大家仍可選擇自己喜歡的椒鹽款式大展身手！

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