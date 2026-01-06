氣炸鍋食譜合集｜35個簡易氣炸鍋小食主菜甜品＋消委會氣炸鍋評分

氣炸鍋食譜合集｜簡易食譜｜一個氣炸鍋，省油方便快捷便能做出油炸、烤焗等效果，而金黃香脆度卻不減。而且由小食、主菜、湯到甜品，它都可以輕易處理，非常萬能，大家又愛用氣炸鍋煮什麼美食？以下就介紹35個氣炸鍋食譜，即使煮足三餐也完全冇問題！



消委會氣炸鍋評分

想用氣炸鍋炮製不同美食，第一步當然是要揀個好的氣炸鍋。氣炸鍋由幾百到幾千元也有，應該如何選擇？消委會就曾在市面選了常見的12款氣炸鍋進行測試，比較其安全及效能表現。若你還有心思思不知道買哪一個品牌才好，不妨參考以下測試評分結果。

消委會檢測｜氣炸鍋$298與$1998同分！薯條致癌物差68倍最低邊款?

按圖看12款氣炸鍋「整體排名」（由最低分至最高分排列）：

若你是氣炸鍋新手，對於烹調食物的時間和溫度難以掌握，也可參考以下的完整懶人包，有40幾種常見氣炸食材的建議烹調溫度和時間。

【氣炸鍋】新手必讀氣炸鍋溫度及時間表 4大類食材從此不失手

當然，每個爐火力不盡相同，而你的食材大小又可能有所差異，所以只能作參考之用。如果你想更準確，保證夠熱又不會炸過頭，以下食譜有更詳盡的講解，每款也經過記者實試，大家可了解氣炸的步驟和所需時間。

氣炸鍋食譜｜小食、湯篇

氣炸腰果、黑松露薯條、脆炸雞、泰式炸蛋、炸豆腐、西多士、泰式魚餅、孜然牛肉串、南瓜薯餅、胡椒餅、紫薯扭扭酥、蓮藕片、琥珀合桃、糖炒栗子、芝士蒜蓉包、洋蔥酥皮湯

用氣炸鍋做小食最好不過，如：腰果、合桃、蓮藕片這些可以當零食的小吃，又或是西多士、薯條等茶記名物，以至東南亞風味的泰式炸蛋、魚餅等等，都能靠氣炸鍋。

氣炸鍋食譜1：氣炸腰果

【氣炸鍋食譜】氣炸鍋腰果簡單易上手 鋅鐵豐富素食者補蛋白良源

氣炸鍋腰果食譜

氣炸鍋食譜2：黑松露薯條

【氣炸鍋食譜】黑松露薯條只需15分鐘 松露沙律醬自調超簡單

黑松露薯條食譜

氣炸鍋食譜3：脆炸雞

【氣炸鍋食譜】脆炸雞媲美麥炸雞！皮脆肉多汁全靠一張錫紙！

氣炸鍋食譜4：泰式炸蛋

【氣炸鍋食譜】泰式炸蛋原來蝦膠包皮蛋！零技巧泰式風味小食

泰式炸蛋食譜

氣炸鍋食譜5：炸豆腐

【氣炸鍋食譜】炸豆腐金黃脆薄不鬆散3要訣 日式醬汁如何調製？

氣炸鍋食譜6：西多士

【氣炸鍋食譜】西多士免煎免油炸仍金黃香脆 15分鐘自製茶記名物

西多士食譜

氣炸鍋食譜7：泰式魚餅

【氣炸鍋食譜】超地道泰式魚餅零難度！香脆可口氣炸煎焗樣樣得

氣炸泰式魚餅食譜

氣炸鍋食譜8：孜然牛肉串

【氣炸鍋食譜】孜然牛肉串街頭風味免油煙 串燒牛柳粒15分鐘完成

孜然牛肉串食譜

氣炸鍋食譜9：南瓜薯餅

【氣炸鍋食譜】氣炸南瓜薯餅黃金香脆 餡料鬆化粉嫩薯仔是關鍵！

氣炸鍋食譜10：氣炸胡椒餅

【素食食譜】氣炸胡椒餅重溫台灣小吃風味 用印度酥餅皮簡單速成

氣炸素胡椒餅食譜

氣炸鍋食譜11：紫薯扭扭酥

【氣炸鍋食譜】紫薯扭扭酥超簡單網紅小食 趣緻高顏值高纖多營養

紫薯扭扭酥食譜

氣炸鍋食譜12：氣炸蓮藕片

【氣炸鍋食譜】氣炸蓮藕片香辣薄脆 30分鐘簡易健康零食懶人至啱

氣炸蓮藕片食譜

氣炸鍋食譜13：琥珀合桃

【氣炸鍋食譜】琥珀合桃減油免睇火賀年小食 氽水2次有原因！

氣炸鍋食譜14：糖炒栗子

【氣炸鍋食譜】糖炒栗子自製超簡單！栗子肉香甜鬆化不失敗4貼士

氣炸糖炒栗子食譜

氣炸鍋食譜15：芝士蒜蓉包

【氣炸鍋食譜】芝士蒜蓉包惹味酥香 哪種麵包氣炸後仍鬆軟十足？

芝士蒜蓉包食譜

氣炸鍋食譜16：洋蔥酥皮湯

【氣炸鍋食譜】簡易洋蔥酥皮湯 印度薄餅代替急凍酥皮方便又實惠

氣炸鍋食譜｜主菜篇

芝士豬扒、脆皮燒肉、蜜汁叉燒、威靈頓牛柳配自製蜜糖芥末汁、土匪雞翼、名古屋雞翼、紙包三文魚、吉列蠔、咖喱大蝦、椒鹽鮑魚、蒜蓉牛油龍蝦尾

上文都提到，用氣炸鍋煮一頓大餐都完全沒問題，以主菜而言，中式燒味如：燒肉、叉燒都可以做到，或是過聖誕、情人節想自煮西餐的話，也能靠氣炸鍋炮製出西式的紙包三文魚、蒜蓉牛油龍蝦尾等。

氣炸鍋食譜17：流心芝士豬扒

【氣炸鍋食譜】流心芝士豬扒金黃鬆脆肉質軟腍 由零開始逐步解說

氣炸鍋食譜18：脆皮燒肉

【氣炸鍋食譜】脆皮燒肉媲美燒臘舖水準 5招令豬皮脆口鬆化

脆皮燒肉食譜

氣炸鍋食譜19：燶邊蜜汁叉燒

【氣炸鍋食譜】自製燶邊蜜汁叉燒話咁易 香脆多汁氣炸煎焗一樣掂

氣炸蜜汁叉燒食譜

氣炸鍋食譜20：威靈頓牛柳配蜜糖芥末汁

【氣炸鍋食譜】威靈頓牛柳配自製蜜糖芥末汁 如何掌握牛柳5成熟

氣炸鍋食譜21：土匪雞翼

【氣炸鍋食譜】土匪雞翼氣炸版 米線舖最強惹味小食15分鐘煮好！

氣炸鍋食譜22：名古屋雞翼

【氣炸鍋食譜】名古屋雞翼配特製蜜糖蒜香汁 氣炸前撲不撲生粉？

名古屋雞翼食譜

氣炸鍋食譜23：紙包三文魚

【氣炸鍋食譜】紙包三文魚簡易法國菜 嫩滑多汁減營養流失

紙包三文魚食譜

氣炸鍋食譜24：吉列蠔

【氣炸鍋食譜】吉列蠔15分鐘省油不減酥脆 如何洗蠔更乾淨？

吉列蠔食譜

氣炸鍋食譜25：咖喱大蝦

【氣炸鍋食譜】咖喱大蝦超省油製法 泰式風味咖喱汁必備哪些材料

咖喱大蝦食譜

氣炸鍋食譜26：椒鹽鮑魚

氣炸鍋食譜｜椒鹽鮑魚新手做節菜 詳解處理鮑魚綠色物體可吃嗎？

氣炸鍋食譜27：蒜蓉牛油龍蝦尾

【氣炸鍋食譜】蒜蓉牛油龍蝦尾爽彈啖啖肉 15分鐘自製高級西餐！

蒜蓉牛油龍蝦尾食譜

氣炸鍋食譜｜甜品篇

酥皮葡撻、杏仁酥、蝴蝶酥、朱古力酥、楓糖鬆餅、紙包蛋糕、梳乎厘、焦糖燉蛋

多款經典甜品，如：梳乎厘、焦糖燉蛋、酥皮葡撻等，以往可能都要焗爐才做得到，但現時只靠氣炸鍋便行，省去不少繁複工夫。

氣炸鍋食譜28：酥皮葡撻

【氣炸鍋食譜】酥皮葡撻步驟簡單零失敗 懶人想再慳工夫一樣有計

氣炸鍋食譜29：杏仁酥

【氣炸鍋食譜】杏仁酥簡易酥皮小食零失敗 誘人甜點千層酥脆！

氣炸鍋杏仁酥食譜

氣炸鍋食譜30：蝴蝶酥

【氣炸鍋食譜】蝴蝶酥簡易版只需2種材料 超詳細教學新手必成功

蝴蝶酥食譜

氣炸鍋食譜31：朱古力酥

【氣炸鍋食譜】朱古力酥步驟簡單零失敗 鬆脆軟心散發牛油香！

氣炸鍋食譜32：楓糖鬆餅

【氣炸鍋食譜】楓糖鬆餅炸雞店名物30分鐘完美重現 膨脹關鍵在..

氣炸楓糖鬆餅食譜

氣炸鍋食譜33：紙包蛋糕

【氣炸鍋食譜】紙包蛋糕金黃鬆軟 2招令蛋糕飽滿不回縮！

氣炸鍋食譜34：梳乎厘

【氣炸鍋食譜】梳乎厘3大秘訣完美升高不歪斜 第一個步驟好重要

梳乎厘食譜

氣炸鍋食譜35：焦糖燉蛋

【氣炸鍋食譜】焦糖燉蛋不敗甜點超好吃 4貼士玻璃脆糖蛋嫩滑

氣炸鍋焦糖燉蛋食譜