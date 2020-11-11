【氣炸鍋食譜】氣炸南瓜薯餅黃金香脆　餡料鬆化粉嫩薯仔是關鍵！

南瓜薯餅，質感鬆化粉嫩、黃金香脆，即使是油炸仍難以抗拒。若然害怕油膩感，不妨選擇以氣炸的方式烹調，一樣鬆化香脆媲美快餐店小食。

南瓜薯餅是筆者在快餐店必點小食之一，剛剛炸好的南瓜薯餅外脆內軟，仿佛炸粉仍在薯餅上起舞。雖然油炸一定比氣炸的香口程度高，但每次吃完後手中仍有不少油漬，的確有少許罪惡感。相反氣炸方式用油的分量少了，但外層保持香脆，跟油炸的接近，是一個可減少罪惡感的做法。

氣炸南瓜薯餅食譜

南瓜薯餅當然是南瓜和薯仔的結合，若想出來的效果更加鬆化軟糯，定必選用日本北海道名薯男爵薯！男爵薯最出名是其澱粉質重，因此做出來的料理特別鬆軟、軟腍，並帶天然的奶香味，不用加任何牛奶、忌廉都已經夠香滑，所以非常適合製作薯蓉、薯餅及薯仔沙律等料理。若是買不到，可以焗薯代替。此外，可以留下少許南瓜皮加入餡料中，以增添顏色、口感。

簡單1招輕輕鬆鬆切南瓜

準備南瓜料理最怕便是切南瓜，南瓜有別於其他瓜果，因其外皮厚實堅硬，切起來相當費力，即使刀子鋒利亦難以輕鬆切件。其實切南瓜又不需用到斧頭，只要事前將硬邦邦的南瓜加熱一下，便可以輕易「對付」。

按圖看省力切南瓜方法：

+ 7 + 7 + 7

氣炸南瓜薯餅食譜

健康小貼士：

南瓜含有豐富的澱粉質、維他命A及胡蘿蔔素，有護眼功效，有豐富的纖維及可提供足夠的飽腹感，因此有助減肥及預防便秘，具補中益氣、消炎止痛、化痰排膿、生肝氣及益肝血的功效。

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攝錄：陳嘉杰、詹郭敏

剪接：梁惠怡