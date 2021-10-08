健康湯水食譜｜蟲草花雪耳牛蒡湯補肝腎化痰止咳　寒底5類人不宜

撰文：尹嘉蔚
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蟲草花雪耳牛蒡湯主治補肝腎、化痰止咳、略微清燥。湯水清甜解渴，帶淡淡的牛蒡香，湯色因蟲草花而被染成橘黃，細嘗下甚似「補湯」。

（尹嘉蔚攝）

涼意日深，飲食上開始留意「防寒養腎」，可飲用補益肝腎的湯水，吃溫補性及益腎的食物。蟲草花雪耳牛蒡湯為素湯，用腰果代替豬肉，配上蟲草花菇菌，味甜而湯香。蟲草花有益肝腎、補精髓、止血化痰之用。它非蟲也非草，屬於食用真菌，沒有蟲體。建議不要清洗及浸泡蟲草花太久，否則表面的真菌孢子粉流失，會影響食用療效，輕輕沖洗即可。好的蟲草花湯，湯色呈現橙黃色，清亮透明，喝來甘甜清香。

（尹嘉蔚攝）
蟲草花雪耳牛蒡湯食譜

牛蒡要不要去皮？削或不削？

湯水中的牛蒡味道突出，它又名為「東洋參」，建議不去皮，因為牛蒡皮的營養很高。日本人視牛蒡為營養及保健價值極好的高檔蔬菜。因此，不要浪費牛蒡皮，用硬毛刷洗刷乾淨即可。牛蒡有淡淡「參味」，感覺非常滋補，但切開的牛蒡容易變色，適宜將它們浸在水中抗氧化，這些「牛蒡水」不要浪費，因為牛蒡含豐富的菊苣纖維（菊糖），是水溶性纖維之一，菊糖是腸道中「好菌」的食物，所以牛蒡能有助改善腸胃健康。

不過，註冊中醫師潘仲恆提醒牛蒡非常寒涼，不是加幾塊薑片就能平衡寒性，故此寒涼及脾胃虛弱的人不宜吃牛蒡。但在蟲草花雪耳牛蒡湯加2-3塊厚薑片可調味及驅微寒。

按圖了解此湯的食材療效：

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註冊中醫師潘仲恆對「蟲草花雪耳牛蒡湯」之食用建議︰

～主治補肝腎、化痰止咳。
～一周可1次（1湯碗）。
～寒涼、脾胃虛弱、大便稀溏者；月經及孕婦忌服。
～如有疑問，請向中醫師諮詢。

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【蟲草花雪耳牛蒡湯】（煲/ Boil）

2-4人分量　1級難度　1.5小時

材料︰
蟲草花20克
雪耳20克
牛蒡20克
無花果乾2粒
腰果20克
蜜棗2粒
水2公升
鹽適量

做法︰
1. 牛蒡洗刷外皮，切片備用，也可用乾貨牛蒡替代。
2. 雪耳用清水浸軟，其餘材料洗淨。
3. 大火煲滾水，放入全部材料。
4. 轉用細火煲1.5小時完成。

不失敗秘訣︰
雪耳用清水預先浸發，更易煮至軟身。
無花果乾可用新鮮無花果代替。

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