蜂蜜冷知識｜結晶不是判斷蜂蜜真偽辦法！變流沙質地純屬天然現象

你可曾有碰過這樣的情形，打開蜂蜜罐正準備享用時，發現原本黃橙色半透明狀的蜂蜜變成流沙的質地，看起來不是變質，味道也沒有太大的變化，上網搜尋卻出現一整排真假蜂蜜的文章。



有人說不結晶才是真蜂蜜，卻也有人說會結晶才是天然現象才是真蜂蜜，但其實結晶根本不能作為蜂蜜真偽的標準，這又是為什麼？

▼結晶不是判斷蜂蜜真偽的辦法？（按圖看清👇👇👇）

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蜂蜜，是一種超過70％的醣類過飽和溶液，且水分含量低於20％，蜂蜜中最主要的兩種糖就是果糖（30～44％）與葡萄糖（25～40%），這兩種糖不同的組成比例，就會影響蜂蜜結晶的情況。

除此之外，蜂蜜的品種也會對於結晶的狀況有所不同，雖然結晶的蜂蜜會讓人覺得質地不真實，就像假的一樣，但其實這確實是一種天然的現象，那普遍市面上的蜂蜜卻不是全部都會結晶，又是怎麼一回事？

結晶蜂蜜讓加工難易提升

雖然說這種結晶的現象是天然反應，但實際上蜂蜜的結晶度與大規模的生產來說，造成很大的困擾。除此之外，消費者普遍也都更喜歡沒有結晶的蜂蜜，面對這樣的需求，蜂蜜製造商自然是得想出對策來處理蜂蜜會結晶的問題。

能夠讓蜂蜜不要結晶的方法有哪些？包含高溫、超聲波、微波、過濾、超過率含添加食品添加物。但前述其實都有各自的缺點，好比冷凍處理費用昂貴、紅外線處理雖然穩定，處理的批次卻相當小。

▼純蜂蜜如何保存？（點擊下圖看清👇👇👇）

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添加物最能輕鬆解決結晶問題

普遍來說真正應用在蜂蜜的結晶處理上，最常見的就是讓蜂蜜通過72°C或更高溫度下的巴氏德殺菌。

通過殺菌，蜂蜜中的酵母細胞被破壞、蜂蜜晶體液化，除此外加熱會增加羥甲基糠醛（HMF）含量、降低澱粉酶活性的作用。但唯一的缺點就是，蜂蜜受熱後顏色變深、味道和香氣也會發生淡化的現象，從而導致蜂蜜品質下降，這些都是解決結晶問題時會面臨痛點。

這也是為什麼添加添加物相對來說簡單很多，具有成本低、蜂蜜不容易變質、操作簡單等優點，舉例來說，海藻糖就是能有效解決蜂蜜結晶問題的添加物。

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參考資料：An innovative method for preventing honey crystallization

【本文獲「食力」授權轉載，原文：還在用結晶來判斷蜂蜜真假？那可是大錯特錯！】