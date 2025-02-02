研究：雪櫃有1140萬個/c㎡細菌 1種菌可侵腦恐致命　隔夜餸點處理

剩飯剩菜直接暴露在雪櫃裏，存儲的蔬菜肉類，甚至腥氣極重的魚鮮食物，時間一久難免形成異味。食品之間的交叉污染，大家往往忽視雪櫃內的食品，通常變質之後才把它們扔掉，這顯然是不對的！



你以為變質的只有一種，同在雪櫃內的很多食物都有可能發生了質變，只不過還沒有到發臭、發酸那一步...

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世衛發佈的《家庭衛生報告》顯示：雪櫃是家中第二受污染重地！

德國科學家研究發現在家用雪櫃裏平均存有1140萬個/ c㎡各類細菌其中，作為細菌的罪魁禍首就是號稱「雪櫃殺手」的李斯特菌，生命力極其頑強，在0-45℃都能生存。

北京大學第三醫院神經內科博士方可介紹：「在中國熟肉製品和即食生肉製品是最容易被李斯特菌污染的食物之一。」

「李斯特菌散布於不同的環境和食物中，只要有充裕的時間，它就能夠大量繁殖。李斯特菌有生存上的一些特殊性，適應能力比較強。」

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哪類人群最容易被感染？機會性感染大部分人不會中招

健康的成年人、青壯年對李斯特菌具有一定抵抗力，一般不會導致嚴重的後果。最易中招的是孕婦、初生嬰兒、長者和免疫力較低的人群（例如愛滋病、癌症患者）。所以這些人群在食品衛生安全方面需要格外留意。

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人體一旦感染最常患的疾病是小腸結腸炎，同時還會引起皮膚紅斑等，嚴重時致人發生敗血症各種炎症！

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食品安全如何保障？

最基礎的當然是確保做飯時的環境衛生，包括雙手、砧板和刀具。

生的肉、禽和海產食品要與其他食物分開；處理生的食物要有專用的設備和用具，例如刀具和切肉板；使用器皿儲存食物以避免生熟食物互相接觸。

其次，針對雪櫃內或剩菜飯，也有要求。熟食在室溫下不得存放2小時以上；所有熟食和易腐爛的食物應及時冷藏（最好在5℃以下）。

熟食在食用前應保持滾燙的溫度（60℃以上）；即使在雪櫃中也不能過久儲存食物；冷凍食物不要在室温下化凍。

水果放在雪櫃裏的時間太長，建議直接扔了吧！

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