秋分湯水食譜｜漸涼乾燥宜養肺健脾少辣　10款素湯潤膚降燥防體虛

二十四節氣秋分，2025年是9月23日，剛過去的那天，正是迎來超強颱風樺加沙的日子，風急浪大，也帶來大量雨水。颱風走了、秋分過了，這幾天仍是30多度高溫。俗語「春分秋分，晝夜平分」，秋分就是在秋季的中間點，秋分後氣溫會逐漸降低，天乾物燥，秋分飲食原則是養肺健脾，少吃辛辣，秋天養生可多喝滋潤湯水，乾燥的日子，皮膚、咽喉易有不適，中醫推介以下10款潤燥滋補素湯有益身體。



秋天養生｜白色食物補肺 淮山百合潤燥

中醫理論中，秋天養生著重養肺，「秋天屬金，金為肺，白色入肺」，白色食物可補肺，梨、淮山、百合、雪耳等可潤燥，助補益肺氣，亦宜適量食用五穀粥等食物，確保脾胃功能健康。同時，秋天的相對濕度漸低，加上長時間在有冷氣的辦公室內工作，幫皮膚補水及保濕，可多喝湯水輔助，例如蘋果百合雪耳湯可潤肺止咳，降燥生津。

秋分湯水食譜１｜蘋果百合雪耳湯︰潤肺、止咳、降燥、生津

蘋果雪耳百合湯有助潤肺、止咳及生津止渴，滋潤降燥，冬天乾燥時節最宜飲用。湯水味道清甜，入喉舒服怡人。胃寒者慎食，痰多及患糖尿病者不宜多食。

蘋果百合雪耳湯食譜

秋分湯水食譜２｜朧脷葉羅漢果雪梨湯︰潤肺、止咳、化痰、通便

朧脷葉比枇杷葉更平和，可潤肺、止咳、通便。可配羅漢果、雪梨乾煮湯，羅漢果有清熱潤喉之用，雪梨乾則能潤燥生津。此湯屬性稍涼，平日怕冷人士不宜多喝，孕婦、痰多及易瀉人士慎服。

朧脷葉羅漢果雪梨湯食譜

秋分湯水食譜３｜蓮藕馬蹄百合湯︰健脾、和胃、養陰、潤燥

用滋陰、潤肺、養胃及生津等食物來預防秋燥，這些多是白色的食物，例如蓮藕、雪耳、百合、梨及蘋果等。此湯平和，健脾和胃，養陰潤燥，但脾胃虛寒者少飲，易食滯者可喝湯水，卻不宜吃湯料。

蓮藕馬蹄百合湯食譜

秋分湯水食譜４｜五指毛桃海底椰蘋果湯︰止咳、除煩、補氣。

非洲海底椰有潤肺止咳的功效，並只有乾品，一邊為啡色皮，一邊為狗牙型裂紋。五指毛桃又名「五爪龍」，幫助身體補氣，利濕，舒筋活絡。據傳客家人採五指毛桃煲雞或豬骨，作為平日保健湯飲用，用五指毛桃煲的湯水，味道鮮甜，氣味芳香，可補氣化濕、潤肺止咳，潤而不滯，非常適合潮濕但開始乾燥的氣候。此湯性平、潤，適合一般大眾飲用。

五指毛桃海底椰蘋果湯食譜

秋分湯水食譜５｜雪梨無花果粟米湯︰滋陰、潤肺、通便。

雪梨無花果粟米湯，素湯水清甜溫潤，有滋陰潤肺及通便的療效，要對付身體內外的乾燥問題，最適宜飲用此湯。見口乾，無痰，乾咳，皮膚乾燥，嘴唇乾燥，大便硬結，尤其適宜。但此湯偏寒涼、滋補， 如果有痰或容易大便泄瀉，則不宜飲用。飲了可能增加痰，或者令到腹痛泄瀉。

雪梨無花果粟米湯食譜

秋分湯水食譜６｜沙參玉竹雪梨湯︰特別適合乾燥肌，潤膚、潤燥。

潤膚和潤燥，以沙參配玉竹煮湯，起到食物配伍的相互協調作用，加強養陰潤燥，清肺熱，提高養肺滋陰的療效。此湯可滋陰潤肺、化痰、止咳、平喘，由內至外保濕及滋潤皮膚，一般人均可食用。因天氣變化出現的皮膚乾燥、脫皮、出油等的人都適合飲用，但脾胃虛寒，容易腹瀉者慎服。

沙參玉竹雪梨湯食譜

秋分湯水食譜７｜牛蒡猴頭菇雪耳湯︰清熱潤燥、防咽痛。

雪耳可以潤燥，加上牛蒡有解毒、利咽之效，另配猴頭菇，利五臟、助消化，可滋補身體。茹素者不放肉，可用生腰果代替，加幾粒蜜棗，湯味清甜甘香，湯色質樸不油膩。此湯清熱潤燥，可防止燥邪犯肺，預防乾咳、咽炎、便秘等，但偏涼、潤，只適合燥熱體質的人飲用，如果大便稀爛、消化系統不良、怕冷、痛風等人士需要慎服。

牛蒡猴頭菇雪耳湯食譜

秋分湯水食譜８｜淮山海底椰無花果湯︰保濕、潤肺、潤腸。

潤肺湯水，有助增加肺、大腸、咽喉及皮膚的滋潤度。淮山海底椰無花果湯平、潤，適合一般大眾飲用，有潤肺止咳、潤腸通便、健脾開胃的功效，適合乾咳、便秘、口乾舌燥、皮膚乾燥的人士飲用。

淮山海底椰無花果湯食譜

秋分湯水食譜９｜佛手瓜栗子甘筍湯︰潤燥、止咳、增強體質。

常人質疑沒有放肉的湯不會甜，其實佛手瓜、栗子、甘筍、腰果和大豆芽等食材，可以大大提升素湯的鮮甜味。秋冬進補，以潤燥止咳、補腎壯腰、增強體質及防體虛為佳。此湯能潤燥、健脾、開胃、壯腰、固腎及強腰腿功效。秋、冬兩季是適合進補的時節，進食適量的栗子和紅蘿蔔可達補腎壯腰的功效。

秋分湯水食譜10｜無花果南瓜雪耳湯︰ 潤燥、治喉痛，新鮮無花果最好。

入秋轉涼，開始口乾鼻乾。新鮮無花果除了當水果吃之外，亦可以煲湯，配南瓜及雪耳，高纖、飽肚兼養顏，無花果乾則甜味重，加工程序較多，用新鮮無花果煲湯更有利健康。此湯寒熱適中，大人小朋友合宜，不熱氣、潤肺、治咽痛，但糖尿病者留意慎服。