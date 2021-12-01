啫啫雞煲食譜｜冬天必食煲仔菜　香濃惹味必用瓦煲最後1步最關鍵!

啫啫雞煲屬於傳統粵菜，不論在大排檔或是酒家都可輕易找到，更是冬天必吃的暖身煲仔菜之一，熱騰騰且香味撲鼻，味道鹹鮮好下飯。在家自煮的火候當然不及餐廳的來得勁，不過若想端菜上桌時味道更香便一定要多做一步！



為何叫啫啫雞煲？

坊間的啫啫雞煲食譜千變萬化，不過都是離不開雞件、豬膶、冬菇及大量原粒乾蔥這5樣材料，其後將所有材料直接放入燒得極熱的鍋中炒製而成。正宗的做法是用瓦煲（瓦罉）烹煮，皆因只有用瓦煲才能發出啫啫咋咋的聲音，亦是取名啫啫雞煲的原因，還在大排檔、粵菜酒樓掀起了熱潮。

啫啫雞煲食譜，以下食譜用了雞扒肉吃起來更加啖啖肉。

在家自煮雞煲更香要澆酒！

煲仔菜愈香愈吸引，若然家中是用明火的一定嘗試名廚黃伯權所介紹的方法，將啫啫雞煲的香氣大大提升。首先用瓦煲將所有材料煮熟，加蓋烹煮後於蓋邊澆一圈米酒或紹興酒，轉大火略煮1分鐘，這樣會令整個煲帶有酒香，再慢慢滲入煲內的食材中。

啫啫雞煲食譜

健康小貼士：

雞肉屬白肉，含有豐富的蛋白質、維他命A、B和醣類，容易被身體吸收和消化，適合補充營養。每100克豬膶含有18毫克鐵質，成年人每日建議鐵質攝取量，男士及更年期後的女士為8毫克，一般女士為18毫克，因此女士進食100克，已達到一日所需。不過其維他命A含量十分高，過量維他命A可儲存於肝臟，並導致肝臟中毒，建議一至兩星期進食一次。



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攝錄：麥超億、鍾瑞龍

剪接：鍾瑞龍

啫啫雞煲（燜／Stew）



4人分量 1級難度 45分鐘（未計浸冬菇時間）



材料：

雞扒2件（切件）

豬膶50克

乾冬菇5隻

乾蔥10粒

蒜頭4瓣（拍扁）

紫洋蔥1/2個（切片）

薑6片

生粉水2湯匙

紹興酒1湯匙



醬汁材料：

蠔油1湯匙

柱侯醬1湯匙

砂糖1茶匙

水50毫升



雞醃料：

生抽1湯匙

紹興酒1茶匙

生粉1茶匙

糖1茶匙



豬膶醃料：

薑汁1茶匙

米酒1茶匙



做法：

1. 冬菇浸泡3小時或以上，擠乾水分切半。

2. 雞件用醃料醃30分鐘；豬膶切片，用醃料醃5分鐘。

3. 中火燒熱油鍋，加入乾蔥、蒜頭及紫洋蔥炒香，取出。

4. 中火燒熱油鍋，加入雞件煎至7成熟取出。

5. 中火燒熱油鍋，加入薑片炒香，放料頭及雞件回鑊，灒入紹興酒炒勻。

6. 加入冬菇、豬膶及醬汁材料炒勻，加蓋煮8分鐘加生粉水拌勻，即成。



不失敗秘訣：

* 醬汁中的水可用冬菇水代替，令味道更香濃。

* 雞件下鍋後頭1分鐘不要翻轉，以鎖住肉汁。

* 雞扒肉質較滑，也可以其他雞件代替。

* 豬膶最後放，不宜烹煮過久，否則影響口感。

