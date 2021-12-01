啫啫雞煲食譜｜冬天必食煲仔菜　香濃惹味必用瓦煲最後1步最關鍵!

啫啫雞煲屬於傳統粵菜，不論在大排檔或是酒家都可輕易找到，更是冬天必吃的暖身煲仔菜之一，熱騰騰且香味撲鼻，味道鹹鮮好下飯。在家自煮的火候當然不及餐廳的來得勁，不過若想端菜上桌時味道更香便一定要多做一步！
為何叫啫啫雞煲？
坊間的啫啫雞煲食譜千變萬化，不過都是離不開雞件、豬膶、冬菇及大量原粒乾蔥這5樣材料，其後將所有材料直接放入燒得極熱的鍋中炒製而成。正宗的做法是用瓦煲（瓦罉）烹煮，皆因只有用瓦煲才能發出啫啫咋咋的聲音，亦是取名啫啫雞煲的原因，還在大排檔、粵菜酒樓掀起了熱潮。
在家自煮雞煲更香要澆酒！
煲仔菜愈香愈吸引，若然家中是用明火的一定嘗試名廚黃伯權所介紹的方法，將啫啫雞煲的香氣大大提升。首先用瓦煲將所有材料煮熟，加蓋烹煮後於蓋邊澆一圈米酒或紹興酒，轉大火略煮1分鐘，這樣會令整個煲帶有酒香，再慢慢滲入煲內的食材中。
健康小貼士：
雞肉屬白肉，含有豐富的蛋白質、維他命A、B和醣類，容易被身體吸收和消化，適合補充營養。每100克豬膶含有18毫克鐵質，成年人每日建議鐵質攝取量，男士及更年期後的女士為8毫克，一般女士為18毫克，因此女士進食100克，已達到一日所需。不過其維他命A含量十分高，過量維他命A可儲存於肝臟，並導致肝臟中毒，建議一至兩星期進食一次。
相關食譜：
攝錄：麥超億、鍾瑞龍
剪接：鍾瑞龍
啫啫雞煲（燜／Stew）
4人分量 1級難度 45分鐘（未計浸冬菇時間）
材料：
雞扒2件（切件）
豬膶50克
乾冬菇5隻
乾蔥10粒
蒜頭4瓣（拍扁）
紫洋蔥1/2個（切片）
薑6片
生粉水2湯匙
紹興酒1湯匙
醬汁材料：
蠔油1湯匙
柱侯醬1湯匙
砂糖1茶匙
水50毫升
雞醃料：
生抽1湯匙
紹興酒1茶匙
生粉1茶匙
糖1茶匙
豬膶醃料：
薑汁1茶匙
米酒1茶匙
做法：
1. 冬菇浸泡3小時或以上，擠乾水分切半。
2. 雞件用醃料醃30分鐘；豬膶切片，用醃料醃5分鐘。
3. 中火燒熱油鍋，加入乾蔥、蒜頭及紫洋蔥炒香，取出。
4. 中火燒熱油鍋，加入雞件煎至7成熟取出。
5. 中火燒熱油鍋，加入薑片炒香，放料頭及雞件回鑊，灒入紹興酒炒勻。
6. 加入冬菇、豬膶及醬汁材料炒勻，加蓋煮8分鐘加生粉水拌勻，即成。
不失敗秘訣：
* 醬汁中的水可用冬菇水代替，令味道更香濃。
* 雞件下鍋後頭1分鐘不要翻轉，以鎖住肉汁。
* 雞扒肉質較滑，也可以其他雞件代替。
* 豬膶最後放，不宜烹煮過久，否則影響口感。