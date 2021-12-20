冬至素菜食譜｜麻藥溏心蛋+南瓜素排骨+椰汁紫米糕+姬松茸蓮藕湯

歲首至年終，時光轉瞬間將近冬至，有說「冬大過年」，華人重視冬至節令，一家人要吃團圓飯、吃湯圓，俗稱「做冬」，象徵團圓的意思。在冬至之後，白天的時間漸長，黑夜的時間漸短，有中醫認為冬至這個節氣，是陰陽主氣交替的時候，身體抵抗力較差的人，在類似冬至這樣的重要節氣變化之際，尤其要小心身體健康，注意補腎、保暖。



冬至團圓飯或者大家都愛大魚大肉，此日茹素不一定是大家的意向，不過精彩的素食菜式提案，從冷盤、主菜、甜品至湯水，或者會為大家在準備做節飯時帶來點子。

冷盤︰麻藥溏心蛋

麻藥溏心蛋（詹郭敏攝）

平凡的醬油醃水煮蛋，卻成了無瑕的白飯殺手菜，做法超級簡單。掌握滾水落蛋，大火煮6分鐘的黃金時間，做完美流心的麻藥溏心蛋必定會成功。「麻藥」在韓國菜中並不陌生，醬油（豉油）、糖、辣椒、蒜、蔥、麻油、芝麻是麻藥的靈魂元素，就像麻藥會令人中毒般上癮一樣，忍不住一口接一口。

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麻藥溏心蛋食譜

主菜︰南瓜蒸素排骨

南瓜蒸素排骨（麥超億攝）

將醃好的素豬肉包住牛蒡條，將兩端位置騰空些許，塑成骨頭模樣便成。牛蒡較為挺拔，相比淮山更好用。開一小鍋油燒滾至160°C，只要放入筷子見小氣泡不斷冒出，感到筷子有點震動，放入素排骨炸2分鐘，由它們炸上半分鐘後，才用筷子輕輕撩撥「剷底」免黏黐。素排骨經2分鐘炸過後，基本上已熟透，跟南瓜蒸可吸收南瓜的香氣，更為入味可口，一口一件南瓜或素排骨更有食趣。

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南瓜蒸素排骨食譜

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甜品︰椰汁紫米糕

椰汁紫米糕（詹郭敏攝）

椰汁紫米糕要用黑糯米，並非黑糙米，因大家也俗稱「紫米」，可能被掉亂。黑糯米口感黏彈，煙煙韌韌，烹煮前需要浸泡，使米粒吸飽水更易熟透，香甜軟糯的口感將更好。用粟粉水凝固紫米糕，比用魚膠粉的更柔軟滑嫩宛如奶凍。

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椰汁紫米糕食譜

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湯水︰姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯

姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯（尹嘉蔚攝）

姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯，可助健脾、補腎，加粟米鬚便可加強消水腫的功效。姬松茸，又稱巴西菇，原為巴西珍貴野生食用菌，至今算是普羅的養生食材。姬松茸的味道帶甜，味芳香，吸水性高，煲湯後的質感有點似豬肉，可增加素湯的層次。新鮮的茶樹菇及合桃有助提起湯水的鮮味。姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯美味可口，微甜，入喉舒暢。

【健康湯水食譜】姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯 健脾補腎滲濕消水腫

姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯食譜

潘仲恆中醫師對「姬松茸茶樹菇黑豆蓮藕湯」之食用建議︰

此湯可健脾補腎，利尿滲濕，消水腫，每周飲1至2次。適合一般人飲用，患有痛風症人士卻不宜。不要太晚飲用此湯，不然會夜尿多，影響睡眠質素。如有疑問，請向中醫師諮詢。