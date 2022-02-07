健脾三餸一湯｜蘑菇薯仔蛋餅+日式薯仔燉素肉+番薯糖水+去濕素湯

以下三餸食譜有助健脾，湯水有助去濕。



中醫上常說健脾，脾好；氣好；不易感到疲乏。脾臟健康是治本百病之本。脾臟是消化的中心，負責控制血液循環，並從我們進食的食物中提取「氣」，並將其輸送到身體的其他部位支持健康，脾氣不平衡會造成西醫所說的胃腸道問題，健脾益氣的食物有助補充陽氣和幫助「氣」循環。多補充「橙黃色」的食物也有助健脾，中醫認為黃色食物在五行中與脾一樣屬土，能入脾胃，保護脾胃健康，例如薯仔、番薯及紅蘿蔔等。



蘑菇薯仔蛋餅

蘑菇薯仔蛋餅（陳錦超攝）

10分鐘免焗蛋餅，利用單柄煲便可製作，不用睇火，不用怕烘焦，是簡單的懶人食譜，過程十分簡單。先炒薯絲及蘑菇，再加羅勒，後加蛋漿，盡快酌量拌勻雞蛋便鋪平，馬上蓋住，轉慢火烘10分鐘，切忌手腳慢。10分鐘後揭蓋，熄火，用飯勺鬆開蛋餅的邊緣方便脫離鍋邊，在碟上倒扣蛋餅完成。

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蘑菇薯仔蛋餅食譜

日式薯仔燉肉

日式薯仔燉肉（陳錦超攝）

將素肉片用大火（200-240°C）先過油爆香，可以令整道菜的香味提升，素肉片用油略為煎炒過再續後步處理，味道更勝一籌。煎炒素肉片及洋蔥後，此時加入薯仔、紅蘿蔔及水煮開，依次加進調味料，轉用慢燉功能至湯汁被食材吸收，最後加上蜜糖豆，不用再冚蓋，慢燉2分鐘完成。

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日式薯仔燉素肉食譜

番薯糖水

番薯糖水（馮嘉雯攝）

番薯等甘味食物，助健脾益氣，如果胃腹感到脹氣，不宜吃太多番薯。加薑的番薯糖水，味道有少少辛辣，驅寒的作用較強。番薯糖水秋冬皆宜，材料簡單，用片糖或冰糖調味均可。

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番薯糖水食譜

蓮子淮山去濕素湯

去濕素湯（尹嘉蔚攝）

天氣寒濕，去濕素湯是應季的湯水。註冊中醫師推介這款「去濕素湯」，有助健脾、補腎、去濕（去風濕）、利關節及有助入眠，也有助緩和因「春困」而起的怠倦及周身痠痛。湯料有多款中藥材，黨蔘、茯神、老桑枝……走進大藥行，大部分材料包括百合、合桃、淮山、老桑枝、黨蔘、蓮子、茯苓、茯神、白朮、麥冬。都市人常有失眠、睡得差、半夜扎醒等現象，飲一些蓮子、茯神湯水有助安神。

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去濕素湯食譜

註冊中醫師潘仲恆對「去濕素湯」的食用建議︰

去濕素湯可健脾、補腎、利關節、去濕、減春困怠倦。每周可飲1湯碗（1次）。一般人可服，孕婦不可。如有疑問，請向中醫師諮詢。

