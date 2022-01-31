三餸一湯食譜｜五柳黃花魚+南乳粗齋+臘腸炒芥蘭+蓮藕章魚綠豆湯

大年初一，新年飯會吃齋菜，年初二，開年飯，寓意新一年開始，則會準備好意頭菜式。今年因疫情關係，未必可以整個家族成員聚首一堂，但仍可以小家庭合家團圓。初二開年時，不妨參考以下三餸一湯菜單，各菜式蘊含吉祥寓意：年年有餘的煎魚及蓮藕章魚綠豆湯湯、祈求來年福報的南乳粗齋、象徵家肥屋潤的臘味炒芥蘭，祝願虎年風調雨順、人人身體健康。

剪接︰麥超億



為什麼開年在初二？

「開年」代表一年的開始，那麼不應該是在年初一吃開年飯嗎？香港民俗掌故研究者周樹佳解釋，古人要「乾乾淨淨」迎接新歲，多謝神明，故年初一會守齋，不可殺生食肉，到年初二才可以大吃大喝，因此當日才是「開年」。此外，亦有另一個傳言開年又名開燈，因「燈」與「丁」音相近，被視為添丁之意，初二一家大小於家中一起吃飯，寓意「五代同堂」，冀男丁續香火。

年年有餘五柳黃花魚

黃花魚油脂豐富、肉質厚身富有彈性，單是煎成金黃香脆已經非常美味，配搭酸酸甜甜的醬汁能令整條煎魚味道更上一層樓。中式的酸甜醬汁不止得糖醋汁，還有五柳汁（五柳包括了薑、蕎頭、鹹酸菜、木瓜絲和紅蘿蔔絲），將五柳切絲加茄汁煮成醬汁，淋在煎好的魚上，酸甜開胃又好意頭。

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五柳黃花魚食譜

風調雨順南乳粗齋

南乳粗齋（溫公粗齋）是廣東名菜，常以煲仔菜示人，材料包羅萬有：大白菜、腐竹、粉絲冬菇、四季豆等，材料隨個人喜愛，可加入不同款式的齋菜來烹煮。粗齋」所用的材料是一般平價蔬菜及豆品，而「上素」顧名思義指上好貴價的素菜用材料。烹煮溫公粗齋人人各師各法，而最大特色是濃郁的南乳味道。

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南乳粗齋食譜

家肥屋潤臘腸炒芥蘭

臘腸炒芥蘭，除了鹹香的臘腸，還用了膄潤鮮味的鮮膶腸，炒前，先放入鑊蒸熟，逼出一點油分，放涼後斜切。斜切是為了臘腸可以薄一點，不免太油膩，但又不致細碎。把它先炒香，盛起，餘下的油分可直接用來煮芥蘭，記得加糖和酒，去掉苦澀，還要加點水把它煮軟，最後把臘腸膶腸回鑊就可上桌了。

臘腸炒芥蘭食譜

年有蓮藕章魚綠豆湯

蓮藕章魚綠豆湯，這個湯料的組合常見得很，就連茶餐廳例湯有時都會是它。中醫指它能補氣益血，而新年時會取其諧音，藉住這個「蓮藕」湯祝大家「年有」，「年年都有」！

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