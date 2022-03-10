減肥｜吳奇隆圓潤雙下巴！中年發福非代謝慢3招減重1類食物不能少

51歲男星吳奇隆，近年屢屢被網友發現中年發福，近日他現身內地綜藝暢談滑雪經驗，可見他身形圓潤不少，還冒出雙下巴，腫到看不見脖子。



不過，他也曬出在雪地大秀空中一字馬的影片，自嘲是「靈活的胖子」。

3招有效遠離中年肥胖（按圖👇👇👇）

+ 3

中年發福 並非基礎代謝率變差

台灣輔大醫院智慧科學體重管理中心主任、家庭醫學科主治醫師許書華指出，一般人可能會認為中年發福，與年紀增長、基礎代謝率變差，導致熱量累積容易變胖；但最新研究發現，1歲前，基礎代謝率處於巔峰；1~20歲，基礎代謝率每年減慢約3％；20~60歲，基礎代謝率保持穩定；60歲後，基礎代謝率每年下降0.7％。

許書華說明，人一天所需要消耗的總熱量，來源包含了基礎代謝率、活動量、食物熱效應及運動量。從研究可推論，中年發福的原因並非基礎代謝率變差，而是其他消耗熱量的因素變少了。

相關閲讀：減肥｜努力瘦身卻一直都瘦不下來？8大減重常犯錯誤不要只看熱量👇👇👇

+ 8

中年發福 當心慢性病跟著來

根據醫師臨床觀察發現，許多中年人因經常加班、背房貸或帶小孩，導致生活習慣變差、吃得也不健康。

許書華表示，長時間坐辦公室的工作型態，會影響生活型態及身體組成，因活動量、運動量大幅下降，肌肉量跟著流失，又沒有攝取足夠的營養素，容易加速體脂肪的形成，久而久之就會變胖。

許書華進一步說明，中年發福最容易腰圍變粗、腹部肥胖，也就是所謂的「中廣型身材」；若是男性腰圍超過90公分、女性腰圍超過80公分，不但是代謝症候群的指標之一，更是許多慢性疾病、肥胖的前身。

代謝症候群的主因就是胰島素阻抗。根據研究顯示，代謝症候群會增加6倍的糖尿病風險、高血壓風險增加4倍、高血脂風險增加3倍、心臟病及腦中風風險增加2倍。

相關閲讀：減肥｜每餐計算熱量麻煩難實行？學懂手掌減肥法輕鬆決定飲食份量👇👇👇

+ 16

中年發福需要減重嗎？3指標自我評估

許書華提供減重自我評估3指標：

1. BMI指數

BMI指數是最直接判定肥胖程度方式，正常人BMI介於18.5~24，BMI高於24.9，代表過重；如果超過30，就算是肥胖。

2. 體脂率

正常男性的體脂率，約在介於15~25％，女性的體脂率約20~30％之間，男性體脂率超過25％ ，女性體脂率30％，建議減重。

3. 代謝症候群指標符合3項

1. 腰圍超標：男性腰圍超過90公分、女性腰圍超過80公分。

2. 血壓偏高：收縮壓≧130mmH或舒張壓≧85mmHg。

3. 血糖偏高：空腹血糖值≧100mg/dL。

4. 血脂偏高：空腹三酸甘油酯≧150mg/dL。

5. 高密度脂蛋白膽固醇偏低：男性<40mg/dL、女性<50mg/dL。



3招有效遠離中年肥胖

許書華提供3招減重方式，有效遠離中年肥胖：

1. 重量訓練

重量訓練、阻力訓練，可以增加肌肉量，提升基礎代謝率，有助消耗熱量。

2. 足夠蛋白質

減重應均衡飲食，尤其要攝取足夠的蛋白質，幫助肌肉合成，建議選擇優質蛋白質來源，優先順序為「豆、魚、蛋、肉」，包括：豆腐、豆漿、魚肉、雞蛋、白肉類等，肝腎功能異常者，記得先諮詢醫師。

3. 適當紓壓

壓力過大、睡眠品質不好，會造成壓力荷爾蒙過度釋放，造成脂肪增加，也容易出現失控行為，特別愛吃垃圾食物。

許書華建議，養成運動習慣幫助紓壓，運動能增加分泌腦內啡、多巴胺，幫助穩定情緒、抑制口腹之慾。

相關閲讀：【健康飲食】糙米加蔥蒜營養超提升 7種食物組合有助消化吸收👇👇👇

+ 3

延伸閲讀：

長期「胃食道逆流」小心致癌！營養師：少吃這些就能改善

【本文獲「TVBS」授權轉載。】