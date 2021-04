蓮藕營養｜富含維他命C養顔抗氧化增強免疫力　細數五大健康益處

撰文: Heho健康 最後更新日期: 2021-04-27 15:02

藕 ( Lotus Root ) ,又稱蓮藕,是蓮科蓮屬多年生草本出水植物的地下莖。在《本草綱目》的記載中這樣評估蓮藕:「醫家取為服食,百病可卻」,可見它的成效之大,因此也被叫做「靈根」。從現代醫學來看,蓮藕的好處也很多,它含有多種營養素對身體很有幫助,例如:維他命C、維他命E、鉀、鈣、鎂、銅、膳食纖維、單寧酸等。以下就來詳細介紹蓮藕有什麼意想不到的好處。

1. 有益皮膚健康

蓮藕是維他命C的優良來源,維他命C是種天然抗氧化物,有益於皮膚的健康,因為它可促進膠原蛋白的合成,保護皮膚免受自由基和紫外線的傷害。可以防止黑色素形成,達到美白淡斑的效果,並有助於延緩衰老。

2. 促進消化防便秘

蓮藕含有豐富的膳食纖維,而且纖維質有吸著水分的效果,因此可以透過增加糞便含水量、軟化糞便,並刺激大腸壁肌肉蠕動,幫助排便順暢和減輕便秘等消化問題。

3. 改善心血管健康

蓮藕豐富的營養和纖維,有助促進心血管健康。有研究顯示,食用非水溶性纖維含量高的食物與血壓及膽固醇水平呈反比關係,也就是說可幫助控制血壓和膽固醇在較低水平。另外蓮藕也是鉀的良好來源,鉀是人體重要的礦物質之一,負責確保心臟跳動的規則性,只要適度補充有助控制血壓、改善水腫。

4. 增強免疫力

蓮藕是攝取維他命C良好的來源,維他命C的抗氧化的效果,有助於增強免疫力。根據英國《營養學雜誌 Journal of Nutrition》的研究結果顯示,維他命C對人體的免疫系統扮演重要的角色,透過支持各種細胞功能,來達到增強免疫系統的效果。

5. 促進大腦健康

蓮藕富含銅,銅是人體必需的微量元素之一,對於中樞神經、骨骼組織以及腦等內臟功能有至關重要的影響,如果銅攝取不足,可能導致神經系統失調。也有研究表示,銅缺乏可能與阿茲海默症等神經退化性疾病有關。另外蓮藕也含豐富的多酚類物質,根據《膳食補充劑雜誌 Journal of Dietary Supplements》的研究表示,蓮藕上的多酚類化合物可以刺激神經膠質細胞中的BDNF(腦源性神經滋養因子),來改善神經功能。

參考資料:Dr. Axe – Lotus Root: The Herb that Supports the Brain, Gut & Heart

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】