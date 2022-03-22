羅漢果水｜清肺熱止咳通便　中醫飲羅漢果水緩新冠症狀飲用4須知

新冠疫情第5波大爆發，病毒好像無處不在，防不勝防。註冊中醫師楊明霞便經歷了一次疑似感染的邊緣，並以羅漢果水自救，一兩天後一些輕微病徵完全消失。不過，醫師提醒，羅漢果水雖清熱排毒、潤肺止咳，但是否適宜飲用，還需留意有沒有一些症狀。



羅漢果性質偏涼，具清熱解毒、潤腸通便等功效。(VCG)

楊明霞中醫師一次因工作關係到戶外拍攝，攝影師當時已有流鼻水等疑似感冒症狀，完成工作後當晚，楊醫師獲通知，攝影師抗原測試呈陽性。當天他們還一起用膳，屬密切接觸者，楊醫師深恐被受感染，即時自我隔離，不知是否心理作用，她也感覺到喉嚨有點痛、乾涸不適、鼻癢癢等，為遏止病毒、症狀加劇，她即時飲用羅漢果水。

按圖看羅漢果水的材料和做法：

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羅漢果水（1人分量）



材料：

羅漢果半個、金銀花2錢、胎菊2錢、桑葉2錢



做法：

1 用滾水先焗羅漢果20分鐘

2 加入桑葉、金銀花及胎菊再焗5分鐘即成



飲用須知：

1 明火煲湯或滾水焗均可，水滾焗20-30分鐘可焗透，但不宜隔夜飲用

2 熱飲脾胃較吸收，效用較強；凍飲傷脾胃，功效較低

3 羅漢果性偏寒，適合熱底（風熱）人士

4 脾胃虛弱、年紀大或體虛者勿服，避免體質雪上加霜



哪些症狀宜飲羅漢果水？哪些症狀不宜？

羅漢果水，楊醫師強調不是用作預防感染，也非藥用，治療重症，而是出現輕微病徵或有少少感覺時，只要有懷疑便要把「火苗」撲滅，若待檢測呈陽性時，病毒量已很多。只要即時處理，才可避過不少嚴重情況。

輕微病徵，其實人人不同，羅漢果水也只適宜紓緩肺熱所引致的病徵，或熱底（風熱）人士；若無熱症，便不宜，因羅漢果性偏寒涼。

體質偏熱：喉嚨痛、痕癢、乾涸、吞嚥不順、間斷地發燒



體質偏寒：沾寒沾凍、有流鼻水、少少咳嗽、白痰



若是偏寒症狀，楊醫師推介飲用「防風藿香水」

材料：防風2錢、荊芥2錢、藿香2錢、佩蘭2錢

做法：將所有材料用滾水焗20分鐘，即可飲用。



羅漢果水清肺熱 配金銀花菊花功效更強

羅漢果本身有清熱涼血、潤肺止咳、潤腸通便的作用，對於omicron感染者因肺熱導致的咳嗽、喉嚨痛或灼熱有一定紓緩作用，亦有助腸燥便秘。可配合金銀花、菊花、馬齒莧，增強清肺熱的作用；若想降低其寒性，可加紫蘇葉、薑，但做法較罕有。或可加入南北杏、無花果煲湯飲用，加強潤肺止咳功效。

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何超蓮飲羅漢果粟米水減肥？

據知賭王千金何超蓮也以羅漢果粟米水排毒瘦身，但楊醫師認為，如果肥胖是因腸燥便秘，引致水腫的肥胖，羅漢果粟米水確實有通便、去水腫之效，但肥胖體質有多種，所以並不等於羅漢果有助減肥。

楊明霞註冊中醫師，為香港浸會大學中醫學（內科）碩士、中醫學學士及生物醫學（榮譽）學士。(受訪者提供)

按圖看羅漢果5大功效：

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