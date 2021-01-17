【入廚貼士】洗菜加梳打粉或醋可以去除農藥？掌握三原則輕鬆洗菜

坊間流傳各種洗菜的「秘訣」，包括洗菜水加梳打粉（又稱小蘇打）、醋或是鹽巴，還有些媽媽們主張要用洗米水來洗菜才會乾淨！而你是屬於哪一派的呢？最正確的洗菜方式又應該是哪一種？

▼洗菜要不要加梳打粉或醋去除農藥？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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流水清洗即能降低農藥殘留

農民使用水溶的接觸性農藥，若用流動的清水浸洗，就可以去除部分蔬果的農藥殘留；但如果是表面比較凹凸不平的食材，建議可搭配軟毛刷輕輕刷洗，另外，去除外皮或外葉，也可有效去除水溶接觸性農藥。依據台灣農委會農業藥物毒物試驗所指出，像是結球葉菜類的椰菜，只要先剝除兩三片外葉後，農藥殘留去除率就可以達到九成以上。所以基本上不需要使用蔬果洗滌劑或是梳打粉等物質。

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洗菜加入醋、梳打粉與鹽是無效的

洗菜水中加入梳打粉或是醋，坊間流傳的原理是以酸鹼中和農藥，但其實並不實際，以酸性農藥馬拉松（malathion）為例，即使在pH值9的鹼性環境下，也需要12小時才能降解一半的農藥，效率遠低於直接用大量流水清洗蔬果十分鐘！

此外，我們通常無法知道採買的作物，收成前噴灑哪種農藥，若是以醋清洗，不僅會影響食材風味，還會延長酸性農藥的降解時間。加鹽巴的做法雖會使附著在葉片上的蟲卵及菜蟲較易掉落，但反而會使清水洗淨力下降，讓農藥殘留更嚴重；有些節儉的民眾會以洗米水來洗菜，乍聽十分環保，但忽略米本身可能有蟲卵或農藥殘留問題，菜可能會愈洗愈髒。

其實洗菜可以很簡單，把握住三個原則：大型葉菜類去外葉、乾淨流水清洗、凹凸表面搭配軟毛刷，就可把菜洗得乾淨又吃得健康！

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【本文獲「灃食公益飲食文化教育基金會」授權轉載，原文：洗菜要不要加小蘇打粉或醋，來去除農藥？】