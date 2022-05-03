蛋食譜｜蟹柳芝士蛋餅如何做出拉絲貼士　油不能少奶蛋比例？

早餐一定要吃得飽、吃得好呀！想要做一道快手早餐，除了吐司外也可考慮用全麥捲餅來作主食。



這一款蟹柳芝士蛋餅，有着滑嫩的滑蛋+芝士片+蟹柳組合在一起，一口咬下超滿足！配上一杯咖啡簡直不要太perfect！

蟹柳芝士蛋餅（按圖）

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食材：

1. 全麥捲餅 2片

2. 蟹柳 2條

3. 雞蛋 2粒

4. 牛奶 半杯

5. 芝士 2片

6. 黑胡椒 適量

7. 鹽 適量



做法：

STEP 1：準備個容器，將雞蛋和半杯的牛奶倒入，並且加上一小撮的黑胡椒粉和鹽作為調味。

STEP 2：攪拌均勻後，拿出蟹柳全部拔成絲狀，一起加入蛋液中攪拌均勻。

STEP 3：平底鍋熱鍋後，將兩片全麥餅雙面熱一熱，並拿出備用。

STEP 4：接下來在鍋內放入2湯匙份量的油，倒入STEP3攪拌好的蟹柳蛋液。期間不斷攪拌成滑蛋狀。

STEP 5：最後將全麥餅鋪上芝士片，放上滑蛋一起折疊包著。

STEP 6：再開小火，包好的蟹柳芝士蛋餅熱一熱定型，就可關火擺盤了！

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