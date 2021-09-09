花甲絲瓜食譜｜清甜鮮味10分鐘簡易家常菜　揀勝瓜1搖即知老或嫩?

台灣有一道名菜叫「蛤蜊絲瓜」，就是把蜆類和絲瓜炒埋一碟。今次示範的菜式「花甲絲瓜」，材料和煮法都不同，是一道比較清淡而鮮味的家常菜，甚至可加多點水做滾湯，製成湯飯、湯米線等。



絲瓜在街市很常見，它又名勝瓜，因為很多人覺得「絲」與「屍」同音，意頭不好，因此叫它「勝瓜」。大家都知勝瓜是怎樣，但原來它跟台灣人所講的絲瓜又有所分別，台灣的絲瓜較粗和短，香港人習慣叫它「水瓜」；而我們熟悉的廣東絲瓜，學名叫「稜角絲瓜」，則是較長身，外皮上有十條明顯突起的梗。

要揀靚勝瓜最緊要睇觸感，用手握緊其中一端，用柔力搖一搖它，可感受到其水分與彈性。如勝瓜有彈性代表它夠嫰，中間的籽不會很硬，口感較佳。



無論用勝瓜煲湯或做菜，一般都會用滾刀法，即是切一下便把食材滾動一次，直至切完整條為止。以滾刀法斜切勝瓜，可擴大接觸面，烹煮時更易入味和快熟。

請按下圖睇台灣絲瓜與廣東絲瓜的分別：

至於「蛤蜊」，在台灣是貝類的統稱，而名廚阿基師、詹姆士等，都會用沙白來做蛤蜊絲瓜。不過蜆類之中，筆者最愛一定是花甲，少沙、鮮甜、厚肉，這次買餸時還在街市見到花甲王，當然馬上買。台灣人慣用絲瓜炒蜆，而今次示範的做法則比較接近油鹽水煮，因為花甲王比平時的花甲還要大隻，用它來滾個湯，無需另加雞湯已夠鮮甜，簡單又鮮味。

用花甲王做這道菜，味道更鮮甜，若買不到花甲王也，用一般花甲亦可以。

花甲絲瓜食譜

健康小貼士：

在中醫角度中，勝瓜味甘、性涼， 有助解毒通便、祛風化痰、潤肌美容、 通經絡。在營養學中，勝瓜含有豐富維他命B雜及維他命C， 能預防皮膚老化、保護皮膚、 消除斑塊，使皮膚潔白細嫩。

攝影、攝錄：陳嘉杰

剪接：鍾瑞龍

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